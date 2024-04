Vuelven las carreras y las persecuciones saltándose las vías y los semáforos. Ya sin patrullas de Mossos ni medidas anti tiktokers, los futbolistas del FC Barcelona abandonaron la Ciudad Deportiva con la orden de no detenerse en plena calzada.

De hecho, todos los jugadores ya hacen lo mismo. Se esperan en la barrera de la rampa de salida hasta que el semáforo, en rojo, se ponga en ámbar para salir y no quedarse atascados en la calle.

El pasado lunes 1 de abril se produjo, en las proximidades de la Ciutat Esportiva, un incidente entre Iñigo Martínez y un 'tiktoker'. El central vasco salió de su coche para recriminarle al menor de edad su actitud en la salida de los futbolistas después de cada entrenamiento, un hecho que al parecer es bastante recurrente e hizo explotar al ex del Athletic Club.

"Que sea la última vez que me llamas tonto, la última vez que me insultas, y tu amigo lo mismo", dijo Iñigo, antes de regresar al coche y abandonar el lugar. "Y no vayas de chulo", añadió el jugador. Una reacción provocada por al parecer, porque el joven le llamó 'tonto' al futbolista del Barça.

El problema que tiene el Barça

El equipo azulgrana ya implementó las primeras medidas para evitar este tipo de situaciones desagradables. A la entrada y salida del entrenamiento de este miércoles, se pudieron ver dos coches de la Policía Local de Sant Joan Despí. Las dos patrullas se han colocado en la rotonda más próxima a la salida de la Ciutat Esportiva, que es donde los aficionados acostumbran a acercarse al coche. Y no se produjo ningún incidente ante la atenta mirada de la policía.

El FC Barcelona sigue trabajando en una manera para evitar que sigan pasando estas cosas, porque temen que en algún momento pueda pasar un incidente más grave. El problema que tiene el club es que los hechos pasan a la salida de la Ciutat Esportiva, por lo que al ser vía pública, los azulgranas no pueden implementar ninguna solución sin la ayuda del ayuntamiento de Sant Joan Despí.