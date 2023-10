El vocal del Comité de Apelación que ha perdonado a Nacho es madridista declarado

Luis Cazorla es vocal de un Comité que ha reducido la sanción a Nacho, que estará en el Clásico Tras filtrarse varios de sus tuits, Cazorla ha privatizado ahora su perfil de Twitter

El primero en destaparlo fue el periodista Fonsi Loaiza y desde entonces se ha ido haciendo cada vez más viral. Luis Cazorla, vocal del Comité de Apelación que ha reducido la sanción a Nacho Fernández, es madridista declarado. Así queda más que comprobado en su perfil de Twitter, el cual Cazorla ha privatizado ahora. Demasiado tarde, pues ya circulan los tuits que hizo un tiempo atrás mostrando su madridismo.

Tras su fea entrada a Portu, Nacho fue sancionado con tres partidos. Inicialmente, pues, el central madridista se perdía el Clásico del próximo 28 de octubre. Todo cambió cuando el Comité de Apelación decidió rebajar el castigo de tres a dos partidos. Nacho, pues, ya podía estar disponible para medirse al Real Madrid.

Hasta hace dos días, el perfil de Cazorla estaba abierto para todo el mundo. Fue entonces cuando empezaron a circular todo tipo de tuits que dejan claro su sentimiento madridista. "No te quiero comentar lo madridista que soy...", "Hala Madrid", "Esto es el REAL MADRID" o "El Real Madrid me ha felicitado el cumpleaños, señorío", son algunos de los tuits que hizo Cazorla entre 2014 y 2015. Con la intención de ocultar su simpatía hacia el club blanco, el vocal del Comité ha privatizado ahora su perfil, pero en las redes sociales ya corren múltiples pantallazos de sus anteriores tuits.

En uno de sus comentarios, Cazorla también admite públicamente ser socio de la entidad que preside Florentino Pérez. "Llevo 24 años de socio y para mí el capitán del Madrid es Arbeloa, veo el Madrid como él", llegó a asegurar.

Este es el vocal del Comité de Apelación (Luis Cazorla) que ha rebajado a 2 partidos la sanción a Nacho por su entrada criminal a Portu para que pueda jugar el Clásico contra el FC Barcelona. Le he pillado que es un madridista confeso y se acaba de poner el candado. pic.twitter.com/KTnmcUraCx — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) 17 de octubre de 2023

Incredulidad en el Barça

Esta situación no ha pasado desapercibida en Can Barça. Mientras no deja de hablarse del Caso Negreira -en la entidad azulgrana defienden que la justicia debe hacer su trabajo en todos los casos-, en el club se muestran sorprendidos de que agravios como este estén pasando tan desapercibidos. En el Barça creen que hay un claro conflicto de intereses y, además, consideran que el hecho de que Cazorla haya privatizado su perfil significa un reconocimiento implícito de que quiere esconder algo.