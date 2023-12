Vitor Roque: "Me he preparado con un coach personal, estoy deseando empezar"

Vitor Roque ha concedido una entrevista a los medios del club y ha explicado sus sensaciones en sus primeros días de azulgrana. El brasileño ha destacado que se siente preparado para jugar en el Barça y ha explicado cómo se ha preparado para el reto. "La verdad es que estoy muy contento por todo lo que está pasando en mi vida. Tengo muchas ganas de hacer cosas, aprender y disfrutar. Durante todo este tiempo me he preparado con el 'coach' personal y cada día hablaba con él para llegar perfectamente a Barcelona".

En este sentido trata de afrontar la presión con naturalidad. "Estoy tranquilo. Procuro no pensar mucho, no ir más allá. Yo solo quiero ayudar al club tanto como pueda a ganar todos los títulos posibles".

El delantero, de solo 18 años, se ha preparado tanto física como mentalmente para que su adaptación sea lo más rápida posible y ya solo piensa en compartir vestuario con algunos de sus ídolos y aprender. "Todos son muy buenos, pero tengo muchas ganas de jugar con Lewandowski. Y, claro, también con Raphinha. Cumpliré un sueño".

Vitor Roque ha reconocido su perplejidad cuando le llegó el interés del Barça y cómo no tuvo que pensar demasiado su respuesta. "Al principio no me lo creía. Después de un tiempo, la cosa se puso seria. Hablé con mi padre y, cuando se confirmó, me puse muy feliz porque hacía realidad mi sueño".

El brasileño insistió que nunca contempló otra oferta. "Toda la vida he sido del Barça. Y era mi única opción. Es el mejor club del mundo y siempre fue mi sueño jugar aquí. Por este equipo también han pasado grandes ídolos como Romario o Neymar, que marcaron la historia. Será un placer defender esta camiseta".