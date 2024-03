"Vitor Roque nos está dando muchas cosas"

Vitor Roque llegó al Barça en el mercado de invierno para reforzar la delantera del equipo de Xavi. Ha disputado nueve partidos, aunque solo ha sido titular en uno de ellos, y ha marcado dos goles.

Al brasileño le está costando tener protagonismo en el equipo, aunque Xavi explicó que su adaptación está siendo buena a pesar de tener que jugar casi siempre en una posición que no es la suya. "Vitor viene de una situación de una lesión, de adaptarse, de coger ritmo de competición y de juego. De nueve acostumbra a jugar Lewandowski, por lo que difícilmente ha podido jugar en su posición. Es un futbolista joven y se ha adaptado bien a la posición de los costados yendo hacia adentro y aprovechando el espacio, ha salido de suplente y nos ha marcado la diferencia", decía el de Terrassa refiriéndose al gol que marcó contra Osasuna. "Es cuestión de tiempo y nos puede dar muchas cosas. De hecho ya nos lo está dando", acabó.

Iñigo Martínez

Uno de los grandes protagonistas del partido de San Mamés será Iñigo Martínez. El central vasco regresa a la que fue su casa durante cinco temporadas y a la que llegó desde la Real Sociedad por 32 millones de euros, el importe de su cláusula de rescisión. Su salida, con la carta de libertad, causó un cruce de comunicados entre el club y el propio jugador y críticas por parte de los aficionados del Athletic. Xavi explicó en rueda de prensa que el de Ondarroa está preparado para el encuentro. Lo veo tranquilo y preparado para jugar, también volvió a San Sebastián e hizo un gran partido. No creo que varíe la mentalidad ni su rendimiento. Está preparado, es profesional y sabe que incluso le puede venir bien el extra de motivación de este partido", dijo el entrenador azulgrana. Iñigo Martínez se perdió el partido de Copa del Rey que jugó el Barça en San Mamés por una lesión muscular.

Iñigo Martínez y Xavi Hernández en el entrenamiento matutino del miércoles / FCB

Marc Casadó

Quien no estará en San Mamés es Marc Casadó. El centrocampista del filial no entró en la lista de convocados para el partido ante el Athletic y jugará con el filial de Rafa Márquez frente al Real Unión. Casadó es uno de los habituales en los entrenamientos del primer equipo y ha entrado en muchas convocatorias, pero no ha podido todavía debutar en la Liga. Xavi explicó las razones por las que el de Sant Pere de Vilamajor no ha tenido todavía minutos en el primer equipo. "Siempre me preguntáis por los que no juegan. Es por la competencia. Delante tiene a Oriol Romeu, ahora hemos colocado ahí a Christensen que se está sintiendo cómodo y está rindiendo. Marc es un futbolista muy joven que tiene tiempo para triunfar en el Barça. Es difícil tener minutos en el Barça, hay mucha competencia, pero para mí tiene condiciones para ser futbolista del primer equipo".