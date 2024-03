Xavi: "¿Seguir? A día de hoy no ha variado nada..."

Como no podía ser de otra forma, la previa del Athletic-Barça estuvo marcada, en parte, por el futuro de Xavi Hernández. Aparentemente no hay caso, pero la poca contundencia exhibida por el club a la hora de hablar de una hipotética continuidad del egarense más allá del 30 de junio sigue sin descartar por completo tal hipótesis. El técnico, por ahora, echa balones fuera: "A día de hoy no ha variado nada. No hay tema", se limitó a decir Xavi en rueda de prensa.

No fue la primera ni la segunda pregunta del turno, pero acabó cayendo. Y al técnico se le tensó el rostro al ser cuestionado por su futuro, pues si algo pretendía cuando anunció su decisión era dejar de estar en el foco. "A día de hoy no ha variado nada. No hay tema. Paso a paso y a por el Athletic mañana. No hay ninguna variación", comentó el de Terrassa de forma seria.

Ya en lo deportivo, Xavi se destacó la dificultad del envite ante los 'leones'. "Es el rival más físico e intenso de la categoría. También el que tiene más confianza tras alcanzar la final de Copa. Sabemos lo que nos espera y vamos a competir. Daríamos un gran paso hacia delante en caso de ganar", valoró. "Estarán cansados por jugar jueves, pero su estado de confianza está por las nubes. Esperamos que noten las bajas. Ernesto trabaja muy bien, es un grandísimo entrenador. Ya lo demostró en el Barça y ahora ha metido al Athletic en la final de Copa", añadió.

"Llega el momento de la verdad"

Para el preparador azulgrana, ahora llega "el momento de la verdad". "Ahora estamos bien sí, veo al equipo más suelto. Pero mañana es otra historia, cada partido aquí es un examen. Noto bien al equipo, más responsable, con más dinamismo... Es el momento de la verdad, nos vienen rivales directos, viene la Champions... es el tramo decisivo de la temporada pero las sensaciones son positivas", compartió.

Sobre si su elenco podría hacer el ansiado 'click' en caso de vencer en San Mamés, Xavi se mostró optimista. "Ojalá. Es un escenario ideal para hacer un gran partido, igualarles en ritmo, fe, intensidad... tienen mucha ánima y hay que igualarles en estos valores. Mañana seguramente nos apretarán arriba y habrá espacios a la espalda de su defensa. Nos está faltando continuidad en el juego a lo largo de la temporada", expuso.

"No me diréis que no estoy implicado, eh"

Xavi también agradeció el disponer de una semana limpia para preparar el envite. "Hemos tenido tiempo suficiente para preparar todos los aspectos del juego. Jugando cada 3-4 días no te da. Tenemos que entender que el Athletic presiona cada balón. Debemos ser más verticales, atacar más espacios, ser más efectivos. Hicimos un buen partido ahí, fue de cara o cruz. Hay que intentar dominar más que el día de la Copa", argumentó.

De buen humor, el egarense incluso bromeó al ser preguntado por sus cuatro amarillas en Liga. "Intentaré no recibir la quinta. Pero es mi manera de vivir el fútbol. Soy pasional... no me diréis que no estoy implicado, eh (risas). Pero claro, a veces me equivoco, como todos", comentó.

"Lewandowski ha vuelto a marcar diferencias"

El técnico abordó la situación de varios de sus pupilos. Uno de ellos, Lewandowski, designado mejor jugador del mes de febrero en el campeonato doméstico. "Tanto él como todo el equipo han dado un paso adelante. Robert está más intenso, tanto con balón como sin balón. Todos están mejor, pero es cierto que Lewandowski ha vuelto a marcar diferencias para el equipo otra vez. Sobre Joao Félix y Ferran, Xavi dijo que está "contento" con el luso y que el valenciano probablemente estará en la lista para el envite del próximo viernes contra el Mallorca. "Este domingo era precipitado pienso, pero en principio la semana que viene estará con el equipo", valoró sobre el de Foios.