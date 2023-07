¡Quién te ha visto y quién te ve!

El Camp Nou es hoy una ruina, una sombra de lo que fue y mucho menos de lo que será en un tiempo La tercera gradería, que construyó Núñez, ya no casi está y aparece la fachada de Mitjans

El calor asfixiante que oprime Catalunya se agudiza al entar al Camp Nou donde al aire no circula, el ruido de las máquinas es atronador, el polvo de las obras te recubre y no hay una sombra en la que protegerte. Con en maldito casco y la chaqueta fluorescente uno no puede dejar de pensar en cómo lo vivirán los 350 obreros que ahora mismo trabajan de sol a sol y que llegarán a ser 1.800, más 800 deslocalizados, en apogeo de la obra, enturnos de 8 a 19, sábados incluídos.

El Camp Nou hoy es una ruina, nada que ver con lo que fue y mucho menos con lo que será. Se ha empezado a derribar la zona de esplanada de tribuna, donde estaban los parkings. Por las puertas de la zona de obras ya han entrado las 6 gruas que usó Limak para hacer el aeropuerto de Kuwait que pueden levantar 120 toneladas en vertical y 30 en punta. En setiembre empiezan a perforar en diferentes áreas del estadio y la visera del estadio desaparecerá dentro de quince días.

El Spotify Camp Nou, en obras | FCB

Decosntrucción

El Camp Nou está en proceso de deconstrucción, un proceso complejo según los propios responsables, por que son muchas obras en una misma dada la dimensión del estadi. El objetivo es acabar los trabajos de derribo de la tercera gradería el próximo noviembre para dejar limpia la estructura original, la que sostiene la primera y segunda graderías del Camp Nou desde 1957.

La tercera gradería de la zona de traversera de Le Corts ya no está, el anillo construido por Núñez, y ahora aparece el estadio de Francesc Mitjans, que está catalogado por el Ayuntamiento de Barcelona como Bien de Interés Urbanístico, y que con el nuevo estadio cogerá realce. Se construirá una nueva gradería, de la misma altura que la actual, pero 10 metros separado de la fachada de Mitjans.

A partir de ese esqueleto se levantará el nuevo Spotify Camp Nou, que aumentará en 27 metros su perímetro actual, un espacio que se ganará en los pasillos interiores del estadio, ya que las gradas mantendrán su ubicación.



| FCB

Los plazos

En noviembre de 2024 se volverá al campo con 65.000/70.000 personas de capacidad. Cuando terminen, 104.000. En noviembre de 2024, el Camp Nou abrirá el estadio con 2/3 partes del aforo. En junio de 2025, un 90% del estadio estará completado. Y la obra final estará en junio de 2026. Durante diez meses, el Barça jugará en Montjuïc, paso necesario porque quedarse en el Camp Nou significaba acabar las obras en 2030. Una locura.

Los gestores de las obras son optimistas 40 días después de haber entrado la primera grúa. “Vamos bien, incluso estamos ganando tiempo según los plazos previstos”, dice Joan Centelles, jefe de operaciones del Espai Barça.