El Villarreal, atento a Riqui Puig

Los castellonenses estarían interesados en la cesión con opción de compra del centrocampista en el mercado de invierno El jugador firmó un contrato hasta 2025 con Los Angeles Galxy y el Barça se aseguró un 50% de una futura venta

El Villarreal estaría interesado en la cesión con opción de compra de Riqui Puig para el mercado de invierno. Así lo asegura 'Fútbol Total', que recuerda que el Barça recibiría el 50% de una futura venta. Riqui Puig firmó el pasado mes de agosto con Los Angeles Galaxy hasta hasta 2025.

El Barça le facilitó entonces la carta de libertad, pero se reservó el derecho de recompra por el jugador para el futuro y un 50% de una futura venta. Riqui Puig cerró la madrugada del 20 de octubre el primer capítulo de su etapa en los Galaxy. Lo hizo con una derrota en el derbi de Los Ángeles. Un gol de Arango en el minuto 93 dio el triunfo a Los Angeles FC (3-2) en las semifinales del Oeste de la MLS.

El canterano volvió a ser protagonista en el conjunto estadounidense, donde se ha convertido en una de las referencias del equipo y unas de las estrellas de la competición. En total han sido dos meses intensos para Riqui, que debutó el 21 de agosto y ha tenido un impacto inmediato en la competición. En Estados Unidos se ha destacado su aportación en el equipo y el talento de un futbolista que consideran que vive una situación extraordinaria: se cree que es una anomalía que esté jugando en la MLS en este momento de su carrera.

Riqui cree que la clave de su rendimiento ha sido la confianza. "Un jugador con confianza siempre puede dar el cien por cien. En Barcelona quizá no tenía total confianza; aquí he tenido la suerte de que Greg ha confiado en mí y me ha puesto en los partidos. Me ha dado continuidad a veces es lo más difícil. He podido demostrar cómo juego, la idea que tengo y el equipo ha respondido", señaló hace unas semanas.

El jugador se encuentra de vacaciones tras llegar a media temporada. La MLS regresará el próximo mes de febrero y habrá que ver cuáles son los planes del futbolista si recibe una propuesta del Villarreal. En el conjunto 'groguet' se reencontraría con Setién, con el que coincidió en su etapa en el Barça.