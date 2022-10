La reflexión de Riqui Puig al entorno Barça

El canterano atizó al club por su falta de confianza en el jugador Es una pieza clave en los Galaxy durante su primera temporada en la MLS

El centrocampista de Los Ángeles Galaxy, Riqui Puig, habló de nuevo sobre su salida del Barça: "Un jugador con confianza siempre puede dar el 100%. En Barcelona no tenía total confianza".

El canterano azulgrana, que no tuvo continuidad con Xavi Hernández como tampoco la tuvo con Valverde, Setién ni Koeman, aseguró sentirse especialmente cómodo en la MLS: "Aquí he tenido la suerte de encontrarme con Greg Vanney, que ha confiado en mí, me ha puesto en los partidos y me ha dado continuidad".

El catalán ha sumado tres tantos y ha repartido dos asistencias en sus primeros 11 encuentros con el equipo angelino y va camino de convertirse en uno de los jugadores más importantes del club estadounidense.

Problemas en el centro del campo

La salida de Riqui Puig fue en consonancia con la de jugadores como Nico González, en calidad de cedido, o Miralem Pjanic, algo que ha debilitado la plantilla culé y que ha dejado sin un recambio de garantías a Sergio Busquets, el capitán del primer equipo.

El de Matadepera era uno de los menos activos en la rotación de Xavi Hernández. Pese a ser uno de los centrocampistas más prometedores de La Masia, el jugador no ha encontrado la continuidad necesaria para consolidarse en el Barça.