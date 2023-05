Umtiti explota contra Catalunya y el Barça

Samuel Umtiti declaró en Canal + que en Barcelona "pasé cuatro años en prisión, no solo a nivel deportivo, sino también en la vida cotidiana" El defensa, cedido por el Barça al Lecce, añadió que pronto "me sentí mal y me di cuenta de que ya nadie creía en mí"

Samuel Umtiti lanzó unos ataques muy duros relacionados con su estancia en el Barça en una entrevista concedida a Canal+. El defensa, que está cedido por el FC Barcelona al Lecce, llegó a afirmar que en Catalunya se sintió como "en una prisión".

Umtiti comentó que en el Barça "lo único que necesitaba era sentirme apreciado, útil y respetado. En Catalunya pasé cuatro años en prisión, no solo a nivel deportivo, sino también en la vida cotidiana”.

Una declaración muy dura que trato de justificar: "Al principio, después de mi mudanza a España, me sentí apreciado y jugué a un buen nivel. Entonces empecé a sentir desconfianza, me sentí mal y me di cuenta de que ya nadie creía en mí”.

Felicidad en Italia

Ahora, en cambio, dice que se siente feliz en el sur de Italia, peleando con el Lecce para evitar el descenso a la Serie B. "Fue un desafío para mí. Sé bien que salvarse, en estas tierras, vale como un campeonato. Está bien, porque aquí encontré mi sonrisa nuevamente y estoy agradecido con la sociedad por eso”.

Umtiti está disfrutando de su temporada, en la que ha vuelto a tener protagonistmo y no hace planes. "Ahora solo pienso en evitar el descenso. Hace algún tiempo, mi amigo Lacazette vino a verme y pensamos que, antes de retirarnos, sería bueno jugar un poco más juntos”.

Su contrato con el Barça expira en 2026, después de una renovación para aplazar el pago de su alto sueldo, y no parece para nada dispuesto a volver: “Quiero seguir sintiéndome bien, lo logré en Italia. Me encanta el idioma, la comida y la moda”.