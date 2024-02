¡Tuchel responde sobre su fichaje por el Barça! "No pasará nada hasta..."

Thomas Tuchel es uno de los nombres que suenan con más fuerza para el banquillo del FC Barcelona de cara a la próxima temporada. Tras el adiós de Xavi, el club necesita a un entrenador experimentado para liderar el nuevo proyecto y el alemán, a través de su entorno, ya habría dejado caer que estaría encantado de aceptar el reto.

La situación en el Bayern de Múnich no es la ideal. El gigante alemán, dominador absoluto de la Bundesliga en las últimas temporadas con once títulos consecutivos, está muy cerca de decir adiós al campeonato por la irrupción del Leverkusen de Xabi Alonso, el técnico de moda en Europa.

Las aguas revueltas en el conjunto muniqués han hecho que los debates sobre el futuro de Tuchel hayan llegado a las ruedas de prensa del Bayern, poco habituados a los culebrones. Sin embargo, el técnico alemán ha querido salir al paso de las informaciones con una respuesta contudente sobre los próximos meses:

"¿Mi futuro? No pasará nada conmigo hasta final de temporada. Me considero un gran profesional y me dedicaré completamente al Bayern de Múnich hasta final de temporada", reiteró ante la insistencia de las preguntas sobre el Barcelona y el Manchester United, los dos clubes que han sonado con más fuerza como preferencias de destino para su próximo empleo.