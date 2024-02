¡Tuchel se mete de lleno en la carrera para entrenar al Barça!

Nuevas informaciones desde Alemania sobre el futuro de Thomas Tuchel. Según asegura el periodista de SkySport Alemania, Florian Plettenberg, el actual técnico del Bayern de Múnich todavía no ha iniciado conversaciones con otros clubes, pero tiene completamente decidido que quiere entrenar a otro club a partir de este verano.

Tuchel, muy cuestionado en Múnich por los resultados del gigante bávaro, estará en la lista del FC Barcelona para ser el sustituto de Xavi Hernández en el banquillo culé y el entrenador alemán está más que abierto a la posibilidad de entrenar al cojunto azulgrana.

Plettenberg, en su última información, ha dado más detalles sobre la vinculación de Tuchel con la entidad catalana. Según el periodista de SkySport Alemania, el técnico alemanán es un enamorado de La Masia y está fascinado con la cantera culé, hecho que le ha llevado a analizar el club y su ADN en los últimos años. Además, Tuchel se habría reunido hace años con Johan Cruyff e intercambió ideas futbolísticas con Pep Guardiola con la idea de entrenar al Barça entre sus mayores deseos.

Más recientemente, Tuchel habría elogiado la mentalidad de los jugadores españoles, algo que en Barcelona podría 'disfrutar' con nombres como Pedri, Gavi, Ferran Torres o Iñigo Martínez. Sin embargo, para no cerrarse puertas, el técnico del Bayern también ha compartido con su entorno que no cierra la puerta a la Premier League y que no descarta otra etapa en Inglaterra tras sus años en el Chelsea.