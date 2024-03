Denuncian impagos en la sección de eSports del FC Barcelona

El entrenador del equipo de eSports del FC Barcelona ha denunciado en un tweet que le deben tres meses de sueldo. Lucas Rojo, un conocido streamer del mundo de los videojuegos, fue anunciado el pasado mes de enero como nuevo entrenador del equipo azulgrana de 'Valorant', aunque empezó a trabajar en el mes de noviembre. En su publicación en 'X' el técnico ha expuesto que lleva "cuatro meses de infierno que cada día se van expandiendo más" hasta que ha llegado al límite y ha decidido dejar el club.

A día 29 de febrero Rojo no había percibido ningún euro del Barça y aún sigue esperando el dinero. Para colmo, el equipo lleva cuatro meses sin contrato, y al no estar contratados por el club no se ha planteado demandar a la entidad por incumplimiento de contrato. El técnico empezó a trabajar con el club en el mes de noviembre, aunque desde el Barça no accedieron a pagarles ese mes.

"Es la primera vez que me pasa esto en un club de esports y sinceramente no sé cómo gestionar la situación, no sé cómo liderar al equipo, no sé cómo seguir hacia adelante, ya que cada día que pasa es más y más complicado", expresa Rojo en su perfil.

Y es que el técnico ha tenido que dejar de stremear para poner todo su esfuerzo en entrenar al FC Barcelona. "No quiero abandonar el equipo porque amo a este grupo y quiero que sí o sí lleguen a VCT, es lo que me he prometido a mí mismo y es lo que le he prometido a ellos, sin embargo, me encuentro en una situación en la que llevo 4 meses tirando de ahorros, sin recibir un euro porque he dejado de stremear y habiendo hecho MUCHOS sacrificios para sacar este equipo adelante, a pesar de no recibir ni un centavo, por eso no quiero seguir, porque nadie del club ha demostrado interés por los chicos o por mí".

Además, también ha denunciado que en el club nadie les hace caso, "Nadie me ha preguntado en estos 4 meses cómo vamos, cómo van los entrenamientos, cómo está avanzando el equipo, cómo estamos entrenando, qué estamos entrenando, nada. Un vacío absoluto en el que me siento solo, sin respaldo del club, teniendo que aguantar una situación que es completamente injusta y que no puedo solucionar, ya que no depende de mí".

Por estos motivos, Rojo ha decidido dejar el club, él entiende que lleva semanas sin poder hacer bien su trabajo, puesto que su cabeza no le deja ante la situación que está viviendo con los impagos del club.