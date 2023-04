Ter Stegen suma y sigue

El alemán lleva 24 porterías a cero. Contra el Betis superó el récord de Bravo Está a dos del récord de la Liga, que tiene el Deportivo de Liaño de la temporada 1993-94

El azar quiso que Claudio Bravo, desde el banquillo del Betis en el Spotify Camp Nou, viera como quien fue su compañero en el Barça entre el 2014 y el 2016, Marc-André Ter Stegen, superaba su récord de porterías a cero en una misma temporada de un guardameta azulgrana.

Si el chileno dejó su portería a cero en 23 ocasiones en la temporada 2014-15, Ter Stegen sumó ante el Betis 24 porterías a cero en el presente curso en la Liga. El alemán, que ha recuperado su mejor estado de forma, solo ha encajado gol en ocho partidos. En los dos contra el Real Madrid y ante Real Sociedad, Osasuna, Espanyol, Betis, Almería y Rayo Vallecano.

Récords

En el partido ante el Betis, Ter Stegen igualó la mejor marca de porterías a cero de un equipo de la Liga en este siglo XXI, las 24 porterías a cero que logró el Atlético de Madrid en la temporada 2015-16 con Jan Oblak como guardameta. Le restan al alemán todavía dos porterías a cero más para igualar el récord absoluto de la historia de la Liga, que tiene el Deportivo de la temporada 1993-94, aquella que se resolvió a favor del Barça tras el penalti fallado por Djukic. Paco Liaño era el guardameta del conjunto gallego aquella temporada.

Y si volvemos al siglo XXI, el próximo objetivo de Ter Stegen es el récord europeo de este siglo. Restan seis jornadas de Liga y está a su alcance superar la marca de 25 porterías a cero que tiene el checo Petr Cech desde la temporada 2004-05, cuando defendía la portería del Chelsea que entrenaba José Mourinho.

El Zamora

Lo que sí tiene asegurado Ter Stegen es la consecución de su primer Zamora, trofeo que no gana un portero del Barça desde la temporada 2014-15, cuando lo conquistó Bravo. Solo ha encajado once goles el alemán. Una cifra estratosférica. No hay ningún equipo de las cinco grandes ligas que haya encajado menos de veinte goles esta temporada.

Marc-André Ter Stegen | Valentí Enrich

Tiene a tiro el alemán superar otros registros de la historia del club. El portero que menos goles encajó en una Liga es Salvador Artigas, que recibió 18 en 30 partidos en la temporada 1968-69. En el formato actual de 38 partidos, el récord lo tienen Víctor Valdés y Claudio Bravo. Ambos porteros encajaron 21 goles en las temporadas 2010-11 y 2014-15 respectivamente.

Y si miramos a Europa, vuelve a ser el Chelsea de la temporada 2004-05, con Cech en la portería, el menos goleado en este siglo XXI. El checo recibió solo quince goles aquella temporada en la Premier League.