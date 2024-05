Riquelme, el sueño de todo canterano rojiblanco

El sábado fue un dia de celebración en el vestuario rojiblanco. El Atlético volvió a conocer la victoria lejos del 'fuerte' colchonero y, para sorpresa de muchos, se mostró sólido en defensa.

El equipo madrileño se aferra a la cuarta plaza como puede, pero si esta victoria tuvo un nombre propio es el de Rodrigo Riquelme.

'Roro' volió a salir por el carril izquierdo y Samu Lino, con el que se disputa la banda, conformó junto a Ángel Correa la pareja ofensiva. Finalmente, el jugador decisivo de cara a la portería fue el '17' de Simeone, y lo demostró a los cinco minutos de partido.

Tras un saque de banda y un mal rechace del Mallorca, Riquelme rebañó el balón y decidió bailar con él. Un recorte exquisito volvió a poner en valor la calidad del jugador, que remató su actuación con un disparo desde la media luna del área pegado al palo derecho de Rajkovic. Imparable.

El 'Roro' Riquelme habló con los medios del Atlético tras su golazo al Mallorca / Atlético de Madrid

Los jóvenes Atléticos quieren ser como él. De la cantera al primer equipo y trabajar para ganarse su sitio en el campo. Y lo sabe mejor que nadie. "Yo donde me pongan intento hacer lo mejor posible y dar el 100%", decía ayer.

Lo de Riquelme es para sentirse orgulloso y tiene la admiración de sus compañeros de vestuario.

LOS ELOGIOS DEL VESTUARIO

La actuación de 'Roro' ante el Mallorca no pasó desapercibida para el vestuario rojiblanco. Pablo Barrios, cuando fue preguntado por Riquelme, respondió: "Sí que me lo esperaba que podía hacer algo así, que amagase y se la 'fumase'".

Por otro lado, Azpilicueta declaró que "Roro es un jugador muy importante, joven, muy dinámico, con gol, desequilibrio…". El defensa añadió que "hay que apoyar a esa gente joven que viene, son el presente y el futuro del club y ojalá siga dando pasos como el de hoy".

Por los micrófonos de Movistar también pasó Witsel, que explicó como vivió el gol: “Cuando vi que Roro controlaba pensé que era sólo para hacerse con el balón con un toque, pero de repente tiró. Un gol fantástico, sí”.

Por último, Diego Pablo Simeone habló sobre el autor del tanto que acabó dándoles los tres puntos. "Riquelme definió muy bien, hizo un gran partido", resumió Simeone.

UNA DEDICATORIA ESPECIAL

Salió por la puerta grande de Son Moix y, por si no había enamorado ya a los aficionados rojiblancos, Riquelme explicó la intrahistoria de la celebración de su gol. Tras hacer ya su marca personal de 'rock and roll' (con los dedos meñique e índice hacia arriba), el canterano fue rápidamente al banquillo a abrazar a uno de sus compañeros: Álvaro Morata.

El delantero del Atlético de Madrid no está pasando por su mejor momento futbolístico, y 'Roro' quiso tener un gesto especial hacia él. "Tanto yo como mi familia estaremos eternamente agradecidos a Morata por lo que me ayuda y no entiendo la gente que le critica, si lo conocieran estoy seguro que no lo harían", aseguró Riquelme.

Además, Riquelme quiso hacer una crítica a la sociedad actual comentando que "en España a la gente que tiene bondad como Álvaro tendemos a atacarle". El jugador confirmó el mal momento anímino del '19' de Simeone y garantizó que "desde lo que yo pueda ayudarle, Morata sabe que estoy aquí para lo que sea".

Para finalizar, 'Roro' explicó que era algo que ya tenía en mente: "En el partido anterior le dije que quería dedicarle un gol y hoy pude".