La hija de Bruce Willis da la última hora del estado de salud del actor

Bruce Willis se retiró del mundo del cine en marzo del 2022 por padecer afasia, un trastorno del lenguaje. Sin embargo, en febrero de 2023, Rummer Willis, la hija del actor, comunicó a sus seguidores que los médicos habían dado con el diagnóstico definitivo: "Aunque es doloroso, es un alivio tener por fin un diagnóstico claro: demencia frontotemporal".

Hace unos meses, Emma Heming, la mujer de Bruce Willis, publicó unos stories en su cuenta de Instagram en los que no dio buenas noticias, ya que confesó que la situación es cada vez más difícil: "Cuando vives en el mundo de la demencia, sabes que las opciones son escasas (…) Es una enfermedad cruel y no existen tratamientos".

Aunque el estado de salud del actor es una incógnita, su hija ha dado la última hora a 'People' en la gala Jhpiego Laughter Is the Best Medicine: "Él está realmente bien".

La mujer ha explicado que a su hija Louetta "le encanta ir a ver a su abuelo" y que Willis disfruta estando con ella: "Dentro de mi familia, la gente llama y pide salir a jugar solo con ella. Incluso, me dicen: 'No queremos verte, solo venimos a verla a ella', algo que me parece bien".

Rummer ha asegurado al medio 'Extra' que el intérprete "lo está haciendo tan bien" en la compleja situación que le está tocando vivir.