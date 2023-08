Ter Stegen sigue siendo la muralla de LaLiga

El meta alemán ha empezado la temporada como la acabó y no ha encajado ningún gol en las dos primeras jornadas Ahora segundo capitán, cada temporada gana ascendencia en el vestuario y tiene la renovación encarrilada

Marc-André ter Stegen, 31 años, mantiene el estado den gracia de la temporada pasada. El alemán sigue en un estado de confianza que paraliza a los delanteros. Cada vez que lo encaran -a veces en situaciones al límite de uno contra uno- transmite una sensación abrumadora de seguridad.

Es la versión de la temporada pasada, la que lo convirtió en Zamora, la de portero imperturbable que se hace grande en el mano a mano con esos gestos de portero de balonmano marca de la casa. De momento no ha encajado ningún gol en las dos primeras jornadas de Liga y no ha sido porque no haya estado expuesto. El Barça no ha mostrado su versión más sólida hasta ahora, la que transmitió la temporada pasada cuando pudo juntar a Koundé, Christensen, Araujo y Balde en defensa, pero Ter Stegen sí ha respondido igual.

Tanto en el Coliseum ante el Getafe, como en Montjuïc frente al Cádiz, se hizo grande, enorme, para evitar males mayores en partidos donde el Barça concedió varias ocasiones de gol. El domingo fue clave en una situación de uno contra uno ante Roger Martí tras una pérdida de Balde. El alemán también estuvo muy bien colocado en otra ocasión del Cádiz, esta vez de Chris Ramos. Xavi dio entrada a De Jong, como un central más, y jugó con una línea defensiva muy avanzada.

Un defensa más

El Cádiz trató de sacar partido de la propuesta del Barça con transiciones rápidas que pusieron a los azulgrana en peligro. Pero cuando más expuesto estuvo el equipo, más grande se hizo Ter Stegen, que también ha sido importante en estos dos primeros partidos en la salida del balón. El alemán ha sido un defensa más ofreciendo soluciones a la presión de los equipos contrarios, especialmente en el Coliseum, donde por momentos apretó en la presión el Getafe.

Ter Stegen se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera y cada temporada crece su ascendencia en el vestuario. Esta temporada es el segundo capitán y tine su renovación encarrilada. La tercera renovación del alemán desde que llegó será con un contrato largo y un diferimiento de sueldo.

Un gesto del portero para ayudar con el 'fair play' financiero que tanto está condicionando al club en las últimas temporadas. En el césped el alemán sigue intratable. La temporada pasada solo encajó un gol en las primeras ocho jornadas y esta parece ir por el mismo camino.