Kalvin Phillips se ofrece al Barça

El Barça está dibujando diversos escenarios en cuanto a refuerzos pendiente de su economía y de poder entrar en la famosa regla del 1-1 que facilitaría incorporaciones al tener límite salarial. La prioridad absoluta es incorporar uno o dos mediocentros y uno de ellos sería Guido Rodríguez con la carta de libertad aunque la operación debe cerrarse. La idea es conseguir la llegada de un pivote de primerísimo nivel pero no se sabe si será posible y el club está recibiendo ofrecimientos de diversos perfiles. Uno de ellos es Kalvin Phillips, futbolista que está en el mercado y por quien el Barça ya se interesó en el mercado de enero.

Kalvin Phillips salió a préstamo en el mercado de invierno con dirección al West Ham, dónde ha dado un buen rendimiento. El City no cuenta con él y el futbolista está abierto a salir de la Premier League para vivir una nueva experiencia profesional. En principio, el City desea venderle por unos 30 millones de euros, pero es probable que acabe saliendo en otra cesión y al jugador le encantaría recalar en el Barça porque está convencido de que es un equipo que le va como anillo al dedo a su juego.

La dirección deportiva del club blaugrana valora mucho al futbolista y, de hecho, Xavi Hernández había dado el OK a su llegada en enero pero el Barça priorizó entonces la operación de Vitor Roque, que enjugó todo el límite salarial disponible por la lesión de Gavi. Kalvin Phillips también había dado su OK al Barça, pero finalmente no decidió esperar hasta los últimos días de mercado ante las dificultades económicas de los blaugrana y se decantó por la propuesta del West Ham, dónde ha sido un jugador importante.

Kalvin Phillips tiene varias propuestas de equipos de la Premier League para continuar con su carrera, pero priorizaría salir de Inglaterra siempre que haya un proyecto deportivo potente de Champions que apueste por él. En el Barça saben del deseo del jugador pero por ahora no van a realizar ningún movimiento. El objetivo es atar a Guido Rodríguez en los próximos días y esperar a ver cómo evoluciona el mercado y, sobre todo, intentar tener límite salarial para abordar una operación importante en esa zona del campo.

El objetivo número uno del club es fichar a Kimmich siempre que el internacional alemán no llegue a un acuerdo de renovación con el club bávaro. Kimmich quería solventar su futuro antes de la Eurocopa pero sabe que va a ser complicado ya que el Barça está atado de pies y manos con el límite salarial y hasta julio es difícil que pueda moverse en el mercado. El alemán sí va a hablar ahora con el Bayern y podría decidir si renueva o no. En el caso de que no haya acuerdo, el club alemán decidirá venderle porque acaba contrato en el 2025 y no quieren que salga libre. Kimmich maneja el interés de otros equipos como el City o el PSG, pero está muy atento al Barça de Hansi Flick.