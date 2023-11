Ter Stegen lo intentó todo pero ya piensa en el Atlético

El meta forzó tanto como pudo pero su espalda no le ofrece de momento garantías mínimas Marc-André ya suma más de dos semanas sin entrenar con normalidad con el Barça SIGA EN DIRECTO EL BARÇA - OPORTO EN SPORT

Como informó SPORT este lunes, era altamente improbable -casi imposible- que Marc-André Ter Stegen pudiera estar a disposición de Xavi para el partido de este martes ante el Porto. Pese a que el guardameta quiso hacer un último intento este martes por la mañana, lo cierto es que la prueba no resultó satisfactoria: su espalda aún no le da garantías mínimas como para forzar y finalmente no entró en la lista de convocados.

Ter Stegen estuvo más de tres horas en la Ciutat Esportiva Joan Gamper siguiendo tratamiento y poniéndose a prueba para comprobar si estabe en condiciones de competir al máximo nivel. Al final, de común acuerdo con el staff técnico y los servicios médicos, optaron por no arriesgar al no sentirse al cien por cien para competir.

El meta teutón, que ya acumula más de dos semanas sin realizar un entrenamiento de calidad con el Barça, estaba dispuesto a jugar sin estar al cien por cien. Consciente de las dificultades que atraviesa el equipo, el ex del Gladbach quería ayudar. Pero la espalda es una zona delicada, especialmente para un guardameta, y Marc no encontró las sensaciones que buscaba como para no convertir en irresponsabilidad un gesto de compromiso.

El meta, que lleva días haciendo reposo y tratamiento de masaje, acudió este martes por la mañana a la Ciudad Deportiva. Acompañado de 'Dela', entrenador de porteros, Ter Stegen calibró sus sensaciones y comprobó que aún no está para jugar. Hay que recordar que ayer lunes, el alemán sí salió a activarse sobre el césped cuando ya no estaban las cámaras de televisión. Fue un pequeño paso, pero faltaba el más importante, que debía ser hoy.

Duda para medirse al Atlético

Ahora, el objetivo del arquero se traslada al partido del domingo frente al Atlético de Madrid. Quedan cinco días para el envite, margen mayor del que había entre los encuentros ante Rayo y Porto. En el club nadie se atreve a garantizar nada, pero fuentes del vestuario se mantienen esperanzadas. Eso sí, cada día que pasa es mayor el tiempo que el meta lleva sin entrenar, una cuestión también a tener en cuenta.

En cualquier caso, la confianza en Iñaki Peña es absoluta y se considera que si esta noche el alicantino rinde a buen nivel y el equipo logra un buen resultado, su confianza se catapultará de cara al envite frente al elenco de Simeone. Los primeros partidos son siempre los más complicados para un segundo portero, pues carece inicialmente de un ritmo competitivo que ya tendría el domingo.