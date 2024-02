¿Por qué Ter Stegen podría dejar de optar al 'Zamora' 2023-24?

El guardameta alemán del FC Barcelona, Marc-André Ter Stegen, podría quedarse fuera de la carrera del 'Trofeo Zamora' 2023-24 este domingo si no juega contra el Granada en Montjuïc (21.00 horas). El segundo capitán azulgrana, que suma 13 partidos de Liga, necesita llegar a los 28 para seguir compitiendo por el premio y, de no alinearse ante el cuadro andaluz, solo podría sumar 27 duelos si regresara contra el Celta (17 de febrero) y no se perdiera ningún partido hasta el final de la competición doméstica. Xavi, de todas formas, como avanzó el 30 de enero, en la víspera del Barça-Osasuna, espera poder contar con el germano este fin de semana

Las normas para optar al 'Trofeo Zamora', que otorga 'Marca' desde 1959, son claras: para ser candidato al galardón al portero menos goleado de la temporada los cancerberos deberán disputar un mínimo de 28 partidos (de 38) y solo se computarán aquellos duelos en los que los guardametas permanezcan en juego un mínimo de 60 minutos.

Así, Ter Stegen, ganador del 'Trofeo Zamora' 2022-23, con 18 goles encajados en 37 partidos (un promedio de 0,49 por duelo, el más bajo desde el curso 2015-16, cuando lo ganó Jan Oblak con un promedio de 0,47), de permanecer en la enfermería un partido de Liga más, se quedará sin opciones de aspirar a revalidar el premio que consiguió la pasada temporada por vez primera.

Así está el 'Trofeo Zamora' 2023-24

El 'Trofeo Zamora' 2023-24 en estos momentos está en poder de Remiro (Real Sociedad) con un promedio de 0,86 goles por partido (18 goles encajados en 21 partidos). Lo sigue Álvaro Valles (UD Las Palmas) con un promedio de 0,87 goles por partido (20 tantos encajados en 23 encuentros) y Unai Simón (Athletic) con un promedio de 0,91 por partido (21 goles recibidos en 23 duelos). Ter Stegen, en estos momentos, es cuarto con un promedio de 1 gol por partido (13 tantos encajados en 13 encuentros).