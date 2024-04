Ter Stegen: "La expulsión se puede pitar"

Marc-André Ter Stegen ejerció de capitán ante la ausencia de Sergi Roberto y ofreció una reflexión muy serena sobre lo que había pasado sobre el terreno de juego. “Estamos decepcionados porque lo veíamos posible, pero el resultado dice lo contrario, decepción es la palabra adecuada”.

El alemán explicó que “ya esperábamos al PSG así porque tenían que recuperar el gol, no quiero decir que sea un fallo porque Araujo ha querido ir a por el balón, si pita falta es roja y lo ha cambiado todo”. A partir de entonces, el meta vio clave “que nos empataran antes del empate, de haber aguantado, teníamos más opciones de luchar por pasar”.

Ter Stegen vio la imagen de la falta de Araujo mientras era entrevistado por Movistar Liga de Campeones y dijo que “se puede pitar porque lo agarra”.

En la recta final, el equipo apretó en busca del milagro, que no llegó: “Con el tercero había que arriesgar, al final tienen mucha calidad arriba. Cada ocasión significaba una acción de peligro y han conseguido meternos el cuarto”.

Frenkie de Jong

Frenkie de Jong dio la cara nada más acabar el encuentro sobre el terreno de juego. En su entrevista a Movistar Liga de Campeones destacó como decisiva la jugada que cambió el partido como fue la expulsión de Ronald Araujo.

El neerlandés comentó que “marcamos, nos pusimos por delante, pero es una ventaja muy grande para el rival quedarse con un jugador menos. En Europa esto se paga caro. Lo hemos intentado y no nos ha dado para más”.

Frenkie de Jong lo dio todo para sostener al Barça ante el PSG / Valentí Enrich

Frenkie evitó entrar en exceso en la rigurosidad del colegiado: “No he visto las imágenes, solo me queda la sensación de que el control de Barcola era muy lejano e iba a las manos del portero”.

El Barça vendió cara su derrota, incluso con diez jugadores, pero ello no fue un consuelo suficiente. “Lo hemos intentado, luchado para pasar, aunque no ha podido ser”. De Jong habló de “un golpe fuerte porque estábamos convencidos de pasar, no queda otra que levantarnos e intentarlo otra vez el próximo año”.

El neerlandés estaba abatido y dijo que “da igual la nota” que ponerle al equipo por su participación en esta Champions.