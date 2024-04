Rajada de Xavi contra el árbitro: "Ha sido un desastre..."

La expulsión de Ronald Araujo a la media hora de juego, el incomprensible penalti de Cancelo, el defectuoso rechace de Jules Kounde... Los graves errores defensivos del FC Barcelona y las polémicas decisiones del colegiado rumano István Kovács enterraron el sueño europeo de un equipo que ilusionó enormemente a su afición, pero fue incapaz de eliminar al PSG. Xavi Hernández, entrenador azulgrana, no pudo esconder su frustración tras la eliminación continental.

"Estamos contrariados, enrabietados. La expulsión de Araujo marca la eliminatoria. Estábamos bien, ordenados en ataque y en defensa. Para mí es demasiado pitar roja. Es una pena que el trabajo de toda una temporada se termine por una decisión arbitral. Hay expulsiones en el fútbol, pero el árbitro ha estado muy mal. Un desastre. No me gusta hablar de los árbitros, pero lo tenemos que decir. No nos podemos callar", opinó sobre la actuación de Kovács.

“Araujo ha intentado apartarse y Barcola se ha dejado caer. Tal como está el fútbol de igualado, jugar 11 contra 10 es prácticamente imposible. Para mí la expulsión ha reventado una eliminatoria bonita y espectacular. Hemos tirado de orgullo y carácter, pero es casi imposible ante un equipo de este nivel”, reflexionó un Xavi que, aunque intentó hacerlo “desde la calma”, se acordó de una acción de la ida “en la que Vitinha debería haber visto la segunda tarjeta amarilla” pero “el árbitro interpretó que no era suficiente para dejar a un equipo con diez”.

Una Champions digna

El míster azulgrana reconoció que "dudó" al escoger el futbolista damnificado y explicó que sustituyó a Lamine Yamal porque "aunque Pedri salía de una lesión, queríamos control y en ataque ya teníamos a Raphinha y Lewandowski". "Hemos tenido el empate primero y ocasiones claras para empatar la eliminatoria después, pero con 10 futbolistas era muy difícil", justificó un Xavi que no quiso hablar de su futuro: "El Barça lo volverá a intentar. Yo no soy importante. Hemos hecho una Champions muy digna, notable. El año que viene volveremos, pero hay que controlar algunos detalles. De estas situaciones se aprende mucho”.

Preguntado por dos afirmaciones de Luis Enrique, que consideró que sin la expulsión de Araujo el PSG se hubiera clasificado igualmente y deseó que Xavi esté en el banquillo blaugrana “durante muchos años más”, el egarense fue seco y directo: “No a las dos”. “No estoy de acuerdo para nada. Llevábamos dos goles de ventaja y hacíamos mucho daño siempre que atacábamos. Teníamos el partido dominado en todas las fases del juego antes de la expulsión”. “En cuanto a los años, nada”, remató antes de agradecer el apoyo a la afición. “El ambiente ha sido increíble. Este equipo ha devuelto la ilusión”, sentenció.