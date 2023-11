Ter Stegen, casi descartado para Vallecas y duda para el Porto

El teutón aún siente molestias y, salvo giro radical, será baja ante el Rayo La proximidad del partido ante el Porto le convierte en duda para el martes pese a sufrir solo molestias en la espalda

Marc-André Ter Stegen lo tiene muy complicado para jugar este sábado en Vallecas frente al Rayo. El meta teutón sufre una lumbalgia en los últimos días y, aunque se trata de un contratiempo nada grave, todavía no está al cien por cien. Por este motivo, todo apunta a que no jugará el sábado en Vallecas y sí lo hará Iñaki Peña, que espera su gran oportunidad.

Ter Stegen no está todavía descartado para el envite. Como SPORT contó y él mismo explicó en la gala de ‘Marca’, será este viernes cuando se tome la decisión final. Marc calibrará sus sensaciones en el entrenamiento del viernes y será entonces cuando se tome la decisión final. Si no hay una mejora acentuada en las próximas horas, será el meta alicantino quien ocupe la portería. No se arriesgará lo más mínimo y se considera que Iñaki puede cumplir con el expediente de sobras frente al Rayo.

"Mi sensación es ver cómo estoy. Tengo que ir viendo cada día. Veremos con el técnico y con los médicos y evaluaremos qué pasos vamos a seguir y mañana veremos y decidiremos”, aseguró Marc este viernes al recoger el Trofeo Alfredo Di Stéfano, que le acreditaba como mejor portero de la pasada Liga gracias a los increíbles registros que logró: solo 18 goles recibidos en 38 jornadas.

El arquero azulgrana fue desconvocado de la selección alemana el pasado viernes, cuando el mismo seleccionador teutón, Julian Nagelsmann, explicó en rueda de prensa que Marc sufría un "agudo dolor" en la espalda que le impedía jugar. El portero regresó al día siguiente a Barcelona y se perdió los envites ante Turquía y Austria. Tanto en el Barça como en su entorno había tranquilidad total y, de hecho, ni se hizo comunicado médico. Se confiaba en que estaría del todo recuperado para el partido ante el Rayo pero las molestias todavía no han remitido del todo.

Esperan que esté OK para el Porto

La proximidad del partido del martes ante el Porto hace que ni siquiera esté del todo garantizada la presencia del teutón frente al conjunto luso. En el club hay optimismo respecto a que Marc sea titular en el importante envite de Champions, pero a estas alturas nadie se atreve a darlo por seguro.

Pese a todo, se mantiene el discurso de calma alrededor de las dolencias del meta. No hay lesión y se trata, si todo va según lo previsto, de unas molestias que deben remitir en cuestión de días.

Hay que recordar que, de confirmarse la baja de Marc-André en Vallecas, la del sábado sería su primera ausencia por causa médica desde el 7 de mayo de 2022, cuando el alemán no viajó a Sevilla para medirse al Betis en la jornada 35. Aquella noche, Neto ocupó su lugar y los azulgranas vencieron por 1-2. Antes, en esa misma Liga, Ter Stegen se había perdido los dos primeros partidos ante Real Sociedad y Athletic al haber pasado por quirófano en mayo de 2021 para aplicarse un "procedimiento terapéutico en el tendón rotuliano".