La tensión en el Bayern acerca a Tuchel al Barça

Thomas Tuchel sustituyó en marzo de 2022 a Nagelsmann al frente del Bayern de Múnich. Ganó a final de temporada la que fue la undécima Bundesliga consecutiva, algo que ningún equipo profesional había logrado a lo largo de la historia del fútbol en ningún país. Esta temporada, sin embargo, el Bayer Leverkusen está plantando cara y las aguas bajan algo revueltas en el conjunto bávaro, acostumbrado a pasearse en Alemania.

Algunas voces del entorno del club empiezan a alzar la voz. Es el caso de Lothar Matthaus, que ha criticado el trabajo del técnico en su colaboración con Sky Alemania. Bild ha reproducido sus declaraciones tras la derrota que deja el liderato a cinco puntos, una distancia muy importante en la competición germana. A la leyenda de la 'Manschaft' no le gustó que algunas de las piezas importantes de la entidad no jugaran de inicio: "Me sorprendió mucho que el Bayern prescindiera de las estrellas con ADN bávaro en el juego de los partidos. Si yo fuera Tuchel, habría confiado en De Ligt, Kimmich y Müller, especialmente en Leverkusen. Pero no, el Bayern lleva un año jugando con una defensa de cuatro y cuando el equipo más necesita seguridad, cambia a una defensa de tres”.

Lothar Matthäus, legendario exjugador del Bayern Múnich / EFE

No se quedó ahí: "Todas fueron decisiones equivocadas. Tuchel hizo todo lo posible y apostó, pero daba la impresión de que quería mostrárselo a todo el mundo y, lamentablemente, no funcionó". Pese a ello, el director general del Bayern, Jan-Christian Dreesen, prefirió echar balones fuera: "Nada cambia en absoluto". Luego añadió, cuando fue insistido por el tema, que "no me gusta repetirme".

"Habrá discusiones internas"

Lo cierto es que las aguas bajan algo revueltas en Baviera y Tuchel no tiene asegurada su continuidad la próxima temporada en el banquillo del Bayern. Su nombre se ha relacionado con el Barça y, efectivamente, es uno de los que aparece en una lista amplia y de la que, aunque existen favoritos, no está definida al cien por cien. Mathaus, de hecho, tiene claro cuando le preguntan si el futuro del técnico se tambalea que "no sería nada milagroso que así fuera. Habrá discusiones internas, deben haberlas. Cualquier otra cosa no sería propia del Bayern”.

El Barça está a la expectativa y pendiente de varios nombres. Tuchel, con problemas en el vestuario bávaro y una tensión creciente, es uno de ellos, pero también aparecen los de Flick o De Zerbi. Incluso Klopp, el sueño prohibido de Laporta.