Ten Hag: "Deberemos hacer el mejor partido de la temporada"

El técnico del Manchester United espera un partido como el de la ida, con dos equipos presionando y queriendo el balón Admite que las ausencia de Pedri y Gavi son importantes, pero sabe que el Barça tiene una plantilla larga

El Manchester United está preparado para el partido de mañana contra el Barça, la vuelta del Play Off de la Europa League. Su entrenador, Erik ten Hag, recupera para este encuentro a jugadores como Lisandro Martínez y Sabitzer, sancionados en la ida, y espera poder contar también con Maguire y Antony. mientras él mismo ha descartado a Martial.

El neerlandés, en rueda de prensa, ha explicado que todos sus jugadores están ilusionados con el partido: "Todos hemos soñado con jugar grandes partidos como el de mañana. Ahora estamos en disposición de hacerlo. Vamos a disfrutarlo", ha dicho el técnico, que ha querido resaltar la calidad de los dos equipos. "El partido de ida fue un muy buen partido, jugados al máximo nivel por dos equipos ofensivos que quieren presionar alto y tener el balón. El resultado fue bueno para nosotros. Para mañana tengo un plan, una idea pero ya se verá sobre el campo".

Ten Hag ha valorado también las ausencias de dos jugadores importantes en el Barça como son Pedri y Gavi. "No sé lo que hará Xavi. Obviamente, Gavi y Pedri, son grandes jugadores, pero su plantilla es muy grande, muy profunda y tienen jugadores que les pueden sustituir. Será un muy buen equipo. Si queremos ganar, deberemos dar lo mejor de nosotros. Creo que contra el Barça deberemos jugar el mejor partido de la temporada". Ten Hag ha logrado volver a ilusionar a la afición del Manchester United, pero no le basta con eso. Quiere también ganar. "No nos basta con el crédito, hay que ganar trofeos". Los de Olt Trafford quieren la Europa League y el domingo jugarán la final de la Copa de la Liga ante el Newcastle.

FERGUSON

Ten Hag también ha valorado el encuentro que tuvo con Sir Alex Ferguson, toda una institución en el Manchester United: "Siempre disfruto hablando con personas que tienen mucho conocimiento, mucha experiencia. Quiere compartirlo, quiere ayudar y apoyar. El Manchester United es su club y se siente muy comprometido", ha acabado.

Así fue el viral encuentro entre el actual entrenador del United y la leyenda del club 'red devil' en la previa al partido ante el FC Barcelona.