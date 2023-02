Las soluciones de Xavi para cubrir las bajas de Pedri y Gavi

Kessie y Sergi Roberto apuntan a completar el centro del campo con Busquets y De Jong El capitán volverá al equipo tras tres partidos ausente por una lesión de tobillo

El Barça viaja a Manchester para jugar la vuelta del Play Off de la Europa League. Lo hace con empate a dos en el marcador y con las importantes ausencia de Pedri y Gavi. El canario cayó lesionado hace una semana en el partido de ida y se espera que esté recuperado para el clásico de 19 de marzo. Gavi no podrá jugar en Old Trafford por sanción.

Xavi es consciente de que tiene bajas importantes, pero también tiene diseñado un plan para cubrir estas ausencias. La idea del egarense es no tocar demasiado la manera de jugar. Podría actuar con dos extremos, Raphinha y Ferran Torres o Ansu Fati, pero su idea es la de seguir con los cuatro centrocampistas, dos en la base de la jugada y dos más avanzados y cerca del área rival.

Busquets y Frenkie de Jong serán los encargados de construir, mientras Kessie y Sergi Roberto deben ser los encargados de cubrir las ausencias de Pedri y Gavi. El capitán volverá al once titular tras haberse perdido los tres últimos partidos por una lesión en un tobillo. Ya formó parte de la lista de convocados ante el Cádiz, pero no jugó. Es un futbolista clave para Xavi y a pesar de llegar a un partido tan importante algo falto de ritmo, llevará el timón de la nave blaugrana en Old Trafford.

A su lado estará Frenkie de Jong. El neerlandés, que pudo ser precisamente jugador del Manchester United el pasado verano, está cuajando una de sus mejores temporadas en el Barça. Desde que Xavi lo acercó a Busquets, se siente más cómodo. Es importante en la construcción de la jugada y puede romper líneas y acercarse al rival gracias a tener las espaldas bien cubiertas.

KESSIE Y SERGI ROBERTO

Más cerca del área rival deben actuar Kessie y Sergi Roberto. El marfileño ha sido elogiado por el entrenador por haber tenido paciencia, haber trabajado y haber aprovechado su oportunidad. Ha estado bien en los últimos partidos, en los que ha cubierto la ausencia de Busquets. Actuar más cerca del área puede permitirle explotar una de sus mejores virtudes, la llegada.

Sergi Roberto, por su parte, es un jugador que goza de la máxima confianza de Xavi. Por ello ha pedido su renovación, que está sellada y a la que solo le falta la firma. El de Reus ya fue el jugador elegido contra el Manchester United en la ida cuando se lesionó Pedri y cuajó un gran partido el pasado domingo ante el Cádiz, ganándose la continuidad. Lateral derecho en las últimas temporadas, jugar como interior en Old Trafford no le será extraño, pues es la posición en la que se formó en el fútbol base blaugrana.