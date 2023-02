Tebas: "Si Laporta no lo explica bien, debe dimitir"

El presidente de LaLiga habló del 'caso Negreira' y exigió "explicaciones" al presidente del FC Barcelona Tebas reveló que el Atlético pidió un comunicado conjunto de los clubs, pero no se hizo porque "no estaba en el orden del día"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, volvió a valorar el 'caso Negreira' y apuntó directamente al presidente del Barça, Joan Laporta. A la pregunta de si debe dimitir, Tebas se mostró partidario de esta opción si no llegan las aclaraciones oportunas.

Tebas fue cuestionado sobre un hipotética renuncia de Laporta y respondió que "si no explica bien porqué se pagaba, creo que sí debería hacerlo. La primera nota del FC Barcelona parecía que lo hacían todos, y no es así. Tendría que dar explicaciones, parece ser que incluso se duplicó. Muchas temporadas y con diferentes directivas, no me gusta nada".

El dirigente de la patronal del fútbol se extendió en la cuestión y comentó que "`por ahora diría que es más grave lo de la Juventus por ser condenada, pero los indicios los veo más graves en el Barça. Aquí aparece metido un vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros".

LaLiga ha mantenido este lunes en una reunión, en la que Mateu Alemany ha participado de forma telemática, y en la que "el Atlético quería sacar un comunicado y yo no lo veía en la junta. No estaba en el orden del día y lo plantearemos igual. Hay malestar generalizado entre los clubs". Sevilla y Espanyol sí que realizaron comunicados por su cuenta.

Tebas insistió en su tesis de que "hay que investigar y encontrar una explicación razonable. Hasta que no vea a Negreira declarando delante un juez, estaré ante esa incertidumbre, casi certidumbre".