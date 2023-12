Sorpresa Sergiño Dest

No fueron meses difíciles en Milán. Sergiño Dest se marchó cedido a la capital lombarda en busca de protagonismo. El que dejó de tener en can Barça con Xavi Hernández. Y no termino de encajar con Pioli. Regresó este pasado verano (tiene contrato con el FC Barcelona hasta 2025) a la Ciudad Condal, participó en la pretemporada, hizo la gira americana y en agosto se oficializó su salida. Un nuevo préstamo. Regreso al país en el que nació para jugar en el PSV Eindhoven.

"Un paso atrás para dar dos adelante", dice el dicho. Un 'topicazo' que en el caso del internacional por Estados Unidos está funcionando como anillo al dedo. Lo reclutaba Peter Bosz para la causa, con quien ya coincidió en el Ajax. Aterrizó el 21 de agosto y el 22 ya estaba siendo titular en un duelo de máxima trascendencia ante el Rangers de previa de Champions.

INICIO CON 'MAMBO'

Aquella eliminatoria significó un golpe inicial de moral y de confianza que Sergiño recogió al vuelo. A partir de ese momento, se ha convertido en intocable para Bosz en un PSV Eindhoven de época. Lo 'curioso' es que se ha asentado jugando de lateral izquierdo, a pierna cambiada. Donde suele actuar también en su selección, por cierto.

Sergiño Dest / AFP

Dest es uno de los pilares de este equipo de autor de Peter Bosz, que es líder destacadísimo en la Eredivisie y que ha logrado el pase a octavos de final de la Champions con una jornada de margen. Y dejando en la cuneta a Sevilla y Lens, ojo.

El nortamericano está aprovechando al máxima la cesión. Muy sólido atrás y aportando en labores ofensivas. Y permitiéndose alguna 'frivolité' como el otro día frente el Arsenal en el 1-1. Entró en la segunda mitad y tiró un caño que fue pura fantasía.

SIN CLÁUSULA DEL MIEDO

Ahora, el destino puede hacer que se enfrenta con el equipo que tiene su propiedad, el Barça, en la siguiente ronda. No tiene cláusula del miedo (fue de esas operaciones finales en las que Mateu, el gran valedor, estaba ya al margen), por lo que en el sorteo del lunes en Nyon puede deparar un enfrentamiento que tendría morbo.

El PSV, todo esto, tiene una opción de compra de 10 millones de euros por el norteamericano. Que, visto lo visto, parece una ganga por el jugador. Veremos en qué queda todo.