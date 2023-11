El PSV quiere rebajar la opción de compra de Dest con el Barça

El club holandés debía abonar 10 millones de euros por el estadounidense Tras el pase a octavos de la Champions, tienen claro que desean al lateral en propiedad

Sergiño Dest está firmando una gran temporada con el PSV y puso su colofón en el duelo ante el Sevilla jugando como lateral zurdo y siendo decisivo con una asistencia prodigiosa en la segunda mitad. El equipo holandés ya ha tomado la decisión de firmar al blaugrana, pero quiere renegociar la cantidad de la opción de compra para intentar abaratar el precio. El PSV se comprometió a pagar 10 millones de euros y espera alguna rebaja.

Dest acabó en el PSV tras comprobar que en el Barça no iba a tener espacio. No era un lateral que encajase en el esquema de Xavi por sus despistes defensivos y ya se fue un año al Milan, dónde estuvo prácticamente en el ostracismo ya que no se adaptó al fútbol italiano. Dest vivió los momentos más duros de su carrera y esperó durante el verano para estudiar la mejor oferta de cesión. Apareció el PSV y acertó.

El rendimiento de Dest ha sido espectacular. Comenzó jugando poco, pero tras su adaptación se ha convertido en titular en un equipo que está firmando una temporada inmaculada. Van líderes destacados en la Eredivise y se han clasificado sorprendentemente para octavos de final de la Champions en un grupo que no era nada fácil. Y Dest lo ha jugado prácticamente desde octubre revalorizándose como futbolista.

El PSV ya tenía claras sus prestaciones por su etapa en el Ajax y apostó por él. Con plena confianza se ha mostrado como un lateral más contundente atrás y con buenas aportaciones ofensivas. El Barça le fichó por esa vocación ofensiva y la anterior secretaría técnica tenía claro que el futbolista iba a acabar explotando como así ha sido en el PSV. El Barça, no tiene intención alguna de rebajar precio ya que Dest va a ser un futbolista cotizado, de nuevo, en el mercado pero todo indica también que el estadounidense priorizará seguir en el PSV para asentarse en la elite. Es muy joven y en el futuro seguro que tendrá oportunidades de clubs de más entidad.