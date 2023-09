Sigue en directo la rueda de prensa de Xavi

13:09

Eric Garcia, si le ha dolido la salida

"Muy sencillo: vino me dijo que necesitaba cambiar de aires, traté de convecerle que no. Y al final por circunstancias de fairplay se ha dado la situación. Pero insisto son tres jugadores que querían salir. Pero no hemos perdido a nadie: los tres pueden volver perfectamente. Cuando los escuchas ves su intención. Es el Barça, aquí no regalamos nadie: tenemos que competir y es muy difícil tener minutos. Pero es su decisión: jugar más minutos y volver, sobre todo las cesiones de Eric y Ansu".