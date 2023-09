"Sin haber forzado los Joao's no serían del Barça"

Sin apenas haber podido digerir su fichaje por el Barça, han sido presentados Joao Cancelo y Joao Félix a primera hora de la mañana en la Ciutat Esportiva Joan Gamper Laporta, uno de sus máximos valedores, los agasajó y aseguró que el club está muy ilusionado con sus llegadas

Con un pelín de retraso (normal teniendo en cuenta el alto grado de improvisación que ha implicado todo) han comenzado los actos de presentación de Joao Félix y Joao Cancelo. Todo ha ido tan rápido, se ha precipitado tanto, que en un abrir y cerrar de ojos firmaban su contrato, se hacían el vídeo protocolario y estaban ya vistiendo la camiseta.

Quizás podríamos decir que fue todo más rodado de lo que cabía esperar. Acostumbrados a aquel mítico precedente de un año y medio atrás con Aubameyang levantando el pulgar desde las oficinas sobre la misma bocina. Tanto Cancelo como Félix salieron de la Joan Gamper sobre las 21:00 con el trabajo hecho y sintiéndose jugadores del Barça a todos los efectos.

AMBOS HAN FORZADO

Lo que más se ha destacado en ambas compareciencias, tanto por parte de Laporta como de Deco, ha sido la voluntad de ambos de solo ir al Barça. Clarísima y contundente desde hace meses atrás.

Con Jorge Mendes también muy presente (pese a no estar físicamente). El 'superagente' ha sido determinante en este mercado azulgrana. También con la salida de Ansu al Brighton. No estaba en la grada el propio Jorge como decíamos, pero sí Sergio y otros miembros de su equipo. La obra de los Joao's no se podría haber entendido sin él.

Empezó en ambas presentaciones Joan Laporta llevando la batuta y explicando cómo han sido las negoaciones, cuán importante ha sido la presencia de Mendes y la importancia de que los dos futbolistas hayan forzado y hayan dejado clara su postura de solo Barça desde un principio.

LAPORTA, PLETÓRICO

"Cancelo es una pieza fundamental para aspirar a lo que queremos ganar. Con jugadores como él podemos aspirar a ganarlo todo. Estoy convencido que ayudará a que este equipo trabaje para lograr los objetivos y dar muchas alegrías a la afición", dijo el presidente sobre el lateral.

Sobre Félix, 'Jan' ha hablado en una misma línea. Quizás un punto con más ahínco teniendo en cuenta que él ha sido uno de los grandes valedores. "Es un día muy importante para el club. Incorportamos un jugador de mucho talento. Y pensamos que el talento de Joao con nuestyro sistema de juego podrá expresarlo plenamente. Él está muy motivado y nosotros también. Ha mostrado un compromiso al club y se ha hecho posible gracias al trabajo de nuestro equipo, de Deco, no ha sido fácil".

Respecto a los jugadores, ambos han coincidido en que cumplen un sueño. En que lo que deseaban de pequeños, cuando miraban el fútbol por la tele, era esto, vestir algún día la camiseta del Barça.

EL RECUERDO A LA MADRE FALLECIDA

Un punto más sentimental el jugador cedido por el City, que ha citado a su difunta madre: "Es un sueño hecho realidad. Agradecer a mi familia, a mi representante, a mi madre, que en el cielo me ve todos los días. Ella sabe el club en el que soñaba jugar. Quien me conoce sabe que mis ídolos todos jugaraon aquí, un club que me identifico mucho, estar siempre en el campo adversario, por la posesión, es el mejor club para mí".

Cancelo, durante su presentación | FCB

También ha mencionado Joao sus anhelos de crío. De cuando empezaba a patear un balón. "Todo el mundo sabe lo contento que estoy de estar aquí. Era un sueño de niño. Desde pequeño veía al Barça, vengo para ayudar, para ser uno más y que sea una gran temporada. Es un sentimiento único, algo que buscaba hace mucho. Cuando conocí el interés me quedé muy feliz y con el esfuerzo de todos se consiguió".

Tras los toques (todo con bastante celeridad al tener entrenamiento justo después), Joao Félix ha vuelta a salir al verde para posar junto a Cancelo por primera vez con la camiseta de partido. Sin dorsal aún estampado pese a que sabemos que serán el '14' y el '2'. Luego han saltado los padres y familiares y los agentes para la correspondiente foto de familia.