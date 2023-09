Joao Cancelo: "Es el mejor club para mi, me identifico mucho"

El lateral luso ha sido presentado como nuevo jugador del Barça Cancelo llega procedente del Manchester City en calidad de cedido

Joao Cancelo ya ha sido presentado como nuevo jugador del Barça. Tras unas largas negociaciones con el Manchester City, el lateral ya viste la camiseta azulgrana, y lo hará junto a uno de sus compatriotas en la selección de Portugal, Joao Félix, que también llegó el último día de mercado de fichajes.

"Es un sueño hecho realidad. Agradecer a mi familia, a mi representante, a mi madre, que en el cielo me ve todos los días. Ella sabe el club en el que soñaba jugar. Quien me conoce sabe que mis ídolos todos jugaron aquí, un club que me identifico mucho, estar siempre en el campo adversario, por la posesión, es el mejor club para mí" declaró Joao.

🙌 Joao Cancelo, en su presentación: "El Barça es un club con el que me identifico mucho. El mejor para estar ahora"



🌟"Quien me conoce sabe que mis ídolos todos jugaron aquí" pic.twitter.com/3JcGZeB4Sv — Diario SPORT (@sport) September 2, 2023

Cancelo era una petición expresa de Xavi Hernández para apuntalar el lateral diestro, una posición que lleva dando problemas más de un lustro. Con este fichaje, el Barça no tan solo consigue un gran defensor, sino que también se hace con un excelente jugador ofensivo, capaz de ocupar la demarcación de interior y extremo en fases de ataque

"Estoy con mucha ilusión, vengo con compromiso y humildad para conseguir títulos porque este club vive de eso. Me gusta la presión que hay aquí y espero que sea una temporada de títulos. Aportaré trabajo, compromiso y estar unidos para ganar títulos. He podido hablar con algunos compañeros [Ferran, Gündo...] y hay un grupo espectacular. Estoy con muchas ganas"