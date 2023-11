Sigue en directo la rueda de prensa de Koundé y Xavi

El francés y el técnico comparecen esta tarde ante los medios de comunicación El Barça se mide al Shakhtar este martes como líder del grupo H con nueve puntos

Jules Koundé y Xavi Hernández comparecerán ante los medios a partir de las 18.15 horas en Volksparkstadion (Hamburgo). El central francés será el jugador que atienda a los medios tras ser titular en el último encuentro ante la Real Sociedad.

Koundé no partició en el clásico pero ya entró en el once en el Real Arena una vez superada su lesión. El francés está jugando esta temporada la mayoría de partidos como central y veremos sale en el once este martes. Xavi, por su parte, atenderá a los medios tras días de algunas críticas a la actuaciónn del equipo. El Barça, líder con nueve puntos del grupo H, se mide al Shakhtar en el Volksparkstadion.