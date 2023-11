Pusic: "Es un desafío jugar contra el Barça"

El nuevo entrenador del Shakhtar Donetsk explica su nueva experiencia en el fútbol ucraniano Alaba al equipo de Xavi Hernández y dice que no se pueden quejar y deben competir

Nacido en Mostar, pero con doble nacionalidad bosnia y neerlandesa, Marino Pusic es entrenador del Shakhtar Donetsk desde el pasado 24 de octubre. Ha hecho toda su carrera como técnico en los Países Bajos y aceptó el reto de dirigir al equipo ucraniano dejando su cargo como segundo entrenador del Feyenoord. "Lo más difícil quizá fue convencer a mi familia", ha dicho en la rueda de prensa previa al partido entre el FC Barcelona y el Shakhtar que se juega mañana en Hamburgo.

Pusic ha explicado cómo es la experiencia de entrenar en Ucrania y deber viajar a Alemania para jugar de local la Champions. "Por desgracia, no podemos jugar en casa, debemos viajar durante siete horas. Tienes que estar muy fuerte mentalmente, pero no nos podemos quejar, es un país en guerra. Debemos competir y estamos listos para hacerlo contra el Barça", ha dicho Pusic, que no ha querido dar pistas sobre la alineación que presentará ni si puede recuperar a Konoplya y Bondarenko.

El nuevo entrenador del Shakhtar ha explicado que su equipo está mejorando y que cada día juega mejor. El pasado viernes, de hecho, ganó en Kiev al Dinamo (0-1). Y se ha definido como "un defensor del fútbol de ataque y de la presión", características propias de la escuela holandesa.

El Barça

Pusic ha visto muchos partidos del Barça y cree que sigue siendo uno de los mejores equipos del mundo. "Tenemos mucho tiempo en los viajes y he visto muchos partidos. Sabemos de su fuerza, es un equipo maravilloso, uno de los mejores de Europa. Es un desafío jugar contra ellos", ha dicho el técnico, que ha opinado sobre los últimos encuentros del Barça: "El clásico es un partido que puede ganar cualquiera y el de Anoeta es un partido muy difícil contra un gran equipo que acabaron ganando. Es un gran equipo. Yo le pido a mis jugadores que compitan. Es increíble como lo están haciendo. Son grandes profesionales, se ayudan y forman una familia".