Sergi Roberto: "Vuelvo a disfrutar, mejor imposible"

El azulgrana tuvo palabras de elogio para Pep, Luis Enrique y Xavi, que le tranquilizó mucho cuando estuvo lesionado El reusense repasó su trayectoria profesional a los medios de club en el reportaje 'Sergi Roberto, un camí fidel'

Sergi Roberto repasó su trayectoria profesional a los medios del FC Barcelona en el reportaje 'Sergi Roberto, un camí fidel' (un camino fiel). El de Reus tuvo palabras de elogio para Luis Enrique, el técnico que le subió al Barça B y después, ya en el primer equipo, pensó en él como lateral, y también alabó a Pep Guardiola, que le hizo jugar en la élite y para Xavi Hernández, que le tranquilizó mucho cuando estuvo lesionado.

"Xavi siempre fue importante para mí. Fue mi ídolo de pequeño, después un gran amigo y compañero, y es un orgullo lo que dice de mí", sobre su implicación. "En toda mi carrera siempre he sido un chico normal, trabajador y si él dice que soy un ejemplo para los canteranos, pues mucho mejor. Siempre intento ser buena persona", recalcó.

Explicó cómo Xavi esperó paciente a que se recuperara cuando estuvo lesionado. "Yo estaba ilusionado por tenerle como entrenador y él me dijo: 'Mira, he hablado con Ricard Pruna y lo mejor es que te operes, olvídate de todo y cuando te recuperes, te estoy esperando'. Me dio tranquilidad y afronté la recuperación de otra manera", relató Sergi Roberto.

El paso al lateral

El de Reus recordó cómo pasó del centro del campo al lateral, ya en el primer equipo, y con Luis Enrique a los mandos. "Al principio fue complicado jugar, había futbolistas increíbles y Luis a veces venía al gimnasio de la Ciudad Deportiva a saludar. Un día tuvimos una conversación informal, me dijo: 'Mira, he estado pensando (sobre jugar de lateral), igual lo probamos y sale mal, pero creo que por tus condiciones te puedes adaptar bien', y yo le contesté que estaba abierto" a esta posibilidad.

"La polivalencia me ha dado muchas alegrías"

Y es que va con su carácter y forma de entender el fútbol y la vida. "A mí me hace feliz estar en el terreno de juego ayudando al equipo y sobre todo ayudando al entrenador en lo que cree que es lo mejor para el equipo. Ya es un orgullo estar en un once y aparte poderlo hacer en diferentes posiciones, que es una necesidad del equipo, lo es más. La polivalencia me ha dado muchas alegrías", sentenció Sergi Roberto.

Felicidad tras renovar

Por todo ello, Sergi Roberto remarcó que "tanto en el ámbito futbolístico como fuera, siempre he intentado ayudar a mi gente y estoy en el club de mi vida. Siempre ayudaré en lo que haga falta", se mostró convencido.

Admitió que "ahora igual la situación del club no es la más buena en términos económicos y no me ha costado ayudar, es cierto que son condiciones muy diferentes a las de antes (las de su contrato), pero estoy muy feliz, estoy volviendo a disfrutar dentro del terreno de juego como no pude en los últimos años y mejor imposible", concluyó, satisfecho, el azulgrana.