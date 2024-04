La segunda unidad cumple y se resiste a renunciar a la Liga

El Barça supo sufrir y obtuvo una victoria de aquellas que hacen piña. Un equipo repleto de suplentes venció por la mínima al Cádiz, gracias a un solitario tanto de Joao Félix de chilena. El título de Liga está complicado, pero los blaugranas se resisten a renunciar al trofeo. El triunfo, además, llegó tres días antes del decisivo encuentro frente al PSG, con un billete hacia las semifinales de la Champions en juego.

Noche de descansos y de regresos. Tan solo repitieron tres futbolistas respecto al once inicial de la ida de los cuartos de la Champions: Ter Stegen, Cubarsí y Sergi Roberto; de los cuales, tan solo los dos primeros podrían participar en la vuelta. Xavi -que cumplió su segundo y último partido de sanción y lo vivió desde una cabina de radio- apostó por algunos de los menos habituales: Héctor Fort, Marcos Alonso, Oriol Romeu, Fermín, Ferran, Vitor Roque o Joao Félix.

El Nuevo Mirandilla presentó un muy buen aspecto, aunque no alcanzó el lleno absoluto. No obstante, la grada comandada por las Brigadas Amarillistas se encargó de mantener los decibelios bien altos durante gran parte de los 90 minutos. No era para menos, con las derrotas de Celta y Mallorca, el Cádiz tenía una oportunidad de oro para intentar salvar la categoría.

Y el Cádiz se contagió de esta energía. Los de Pellegrino llevaron el control del partido durante los primeros compases de este. Ayudados, también, por un Barça inédito que acusó la falta de minutaje y compenetración sobre el terreno de juego.

Los blaugranas no le encontraban las cosquillas al Cádiz: sin fluidez, sin peligro por las bandas y con algunos jugadores totalmente desaparecidos, como Oriol Romeu, Ferran Torres o Vitor Roque. Lo intentó Fermín López en dos ocasiones desde fuera del área, Héctor Fort con un centro envenenado... Nada de nada. Incluso Cubarsí erró un pase sencillo en la salida de balón de los catalanes. Ver para creer.

Chilena portuguesa

Todos los caminos conducían a un partido gris, de aquellos que cuestan de ver y de jugar. De los que se deciden por detalles. Como el que se apuntó Joao Félix. Y qué detalle: directo a su repertorio de YouTube de mejores jugadas. Córner servido por Marcos Alonso, despejó la defensa gaditana y el balón le cayó al portugués, que se inventó una chilena para abrir la lata y batir su récord goleador en una temporada desde que llegó a LaLiga.

El Barça pudo ampliar su renta antes de llegar al descanso, pero Chust salvó sobre la línea el chute de Fermín entrando de segunda línea, precedido de una brillante asistencia de cabeza de Sergi Roberto desde dentro del área.

Gestión pensando en el PSG

El Barça no podía confiarse y prueba de ella fue el gol que anotó Juanmi, tras una gran jugada de tiralíneas. El árbitro lo anuló inmediatamente por fuera de juego, pero la afición tardó algunos segundos en darse cuenta de la decisión. Celebración estéril y gatillazo gaditano en las gradas. Los hermanos Hernández agitaron el árbol con un triple cambio para asegurar los tres puntos y asegurar el rodaje para la Champions: turno para Kounde, Pedri y Lamine Yamal en detrimento de Héctor Fort, Christensen y Vitor Roque.

La reacción llegó con cuentagotas. Lamine lo intentó con un disparo sin ángulo y Joao Félix se topó con el palo. No había manera. El Cádiz no arrojaba la toalla y trataba de entrar en el partido con algunos fogonazos. Como el de Samassekou: trallazo del maliense desde fuera del área y paradón de Ter Stegen. Una fotografía digna de póster para la habitación.

Últimos minutos de gestión para amarrar el resultado y defenderse como gato panza arriba. Objetivo logrado por los culés y, ahora ya sí, a pensar en el PSG. Allez allez!