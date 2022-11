La rueda de prensa de Xavi antes de la despedida de Piqué, en directo

El técnico blaugrana comparece ante los medios de comunicación en la previa del partido contra el Almería Se esperan con atención las palabras que pueda decir Xavi sobre la retirada de Gerard Piqué

Xavi Hernández comparece ante los medios de comunicación en rueda de prensa este viernes a partir de las 13:00 horas, en la previa del encuentro liguero contra el Almería, correspondiente a la decimotercera jornada de la competición doméstica.

El eje temático de la rueda de prensa no será otro que la retirada de Gerard Piqué, anunciada por el central azulgrana durante la tarde de jueves. Xavi, que además de ser su entrenador fue compañero suyo como futbolista azulgrana, siempre ha dedicado palabras de elogio al defensa de La Bonanova. Además de su presencia o no en el once ante el Almería y de los detalles del adiós de uno de los jugadores más importantes de la historia del club, también habrá espacio para hablar de lo estrictamente deportivo en un duelo clave para colocarse líder antes del Mundial.