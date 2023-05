Rúben Neves da pistas sobre el Barça: "Me gustaría jugar la Champions"

El centrocampista habló tras el que pudo ser su último partido ante la afición del Wolverhampton "A mi familia y a mi nos encantaría seguir aquí, pero también hay objetivos en el fútbol"

Rúben Neves dejó bastante claro que no continuará en el Wolverhampton tras un sentido homenaje de su afición al acabar el que pudo ser su último partido en casa con su equipo. El internacional portugués no quiso dar nada por sentado, pero dio pistas sobre dónde podría ir. "¿Mi futuro? Ya se verá. A mi familia y a mi nos encantaría continuar aquí. Somos felices, pero no puedo negar que me gustaría jugar la Champions. En el fútbol hay objetivos por cumplir", destacó.

Rúben Neves fue sustituido en los últimos minutos de partido para que su afición pudiera despedirse de él en una jornada muy emocionante. Primero, al ser cambiado, se abrazó a todos sus compañeros y saludó al público desde el centro del campo. Tras finalizar el encuentro ante el Everton, salió con su esposa e hijos en solitario para recibir la ovación de todo el estadio en una escenificación clara de su despedida.

El internacional portugués quiere fichar por el Barça y su contratación está muy avanzada ya desde el verano pasado. Su incorporación no genera consenso en el cuerpo técnico blaugrana, pero será un fichaje de club porque el Barça podría realizar una interesante operación de intercambio con el Wolverhampton. El agente del futbolista, Jorge Mendes, está gestionando todo y el club inglés estaría dispuesto a pagar 30 millones de euros y dar a Neves por Ansu Fati.