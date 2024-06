Muniain se ofrece a River Plate: "Siento algo especial por ellos"

Iker Muniain no ha dejado de lado su sueño de jugar en River Plate. Tras cerrar su etapa en el Athletic Club con el triunfo en la Copa del Rey, el habilidoso futbolista busca nuevas aventuras y la Liga Argentina está entre las candidatas a acoger su talento.

"River Plate es un equipo que siempre he seguido, desde que era pequeño, desde hace muchísimos años", explicó el mediapunta en una entrevista a Marca. "Quitando al Athletic, que es el equipo de mi vida, hacia River siento algo especial, un vínculo emocional y sentimental grande. Lo he dicho muchas veces", añadió.

River, única opción en Argentina

Un traslado a Argentina parece, por tanto, una opción muy viable para Muniain: "La de el Monumental es una de las opciones que contemplo, que me atraen. Ya dije en su día que el poder jugar en LaLiga española y en Europa quedaba descartado completamente".

No obstante, el ya exjugador del Athletic tiene claro que la única posibilidad de jugar en Argentina pasa por River Plate. "(En Argentina) únicamente y concretamente solo contemplo la opción de River Plate por todo lo que he comentado. La he seguido durante mucho tiempo. Considero que es una liga muy competitiva", afirmó.