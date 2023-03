Ronaldinho: "Sería lindo que Messi pudiera acabar su carrera en el Barça"

El brasileño abraza la idea de que el argentino regrese al Camp Nou tras dos temporadas en París El futbolista del PSG todavía no ha firmado su renovación y su contrato finaliza el próximo 30 de junio

El futuro de Leo Messi está en boca de todos. Su continuidad en el Paris Saint-Germain sigue en el aire a tres meses de que finalice su vinculación contractual con el conjunto parisino. La opción de que el argentino regrese al FC Barcelona, tras dos temporadas en la capital francesa, está más viva que nunca. El último en apostar por el regreso del '10' al Spotify Camp Nou ha sido Ronaldinho.

"Soy amigo de Messi, me alegro mucho por él. Me alegra ver a los amigos conquistando sueños, eso me hace feliz. Para mí el mejor es Messi. Me gustaría verlo contento, no me importa dónde sea. Después de toda la historia que ha tenido con el Barcelona sería lindo que pudiera acabar su carrera allí", explicó Ronaldinho después de recoger el galardón MARCA Leyenda.

El brasileño fue el encargado de apadrinar a Messi cuando asomaba la cabeza en el primer equipo. Un padre futbolístico. Su relación fue mucho más allá de los terrenos de juego y su amistad, tras dos décadas, todavía perdura.

Leo debutó con el primer equipo la temporada 2004/05, la segunda de Ronaldinho como blaugrana. El Gaucho puso punto y final a su etapa como blaugrana en 2008, coincidiendo con la salida de Frank Rijkaard y la llegada de Pep Guardiola al banquillo blaugrana. Fue aquella temporada cuando Messi le tomó el relevo, no solo heredando el dorsal '10', sino siendo el líder de un equipo que murió de éxito.

En estos momentos, Messi se encuentra concentrado en su país con la selección albiceleste disputando dos encuentros amistosos. Coinciden con los primeros duelos que vive la afición sudamericana tras proclamarse campeones en el Mundial de Qatar 2022. En el primero de ellos, Argentina venció por 2-0, con un gol de Leo de falta directa, en lo que supuso su gol número 800 como profesional.