Laporta: "Messi sabe que tiene abiertas las puertas del Barça"

"Tengo que encontrar la manera de mejorar la relación actual de Messi con el Barça, veremos", ha añadido el presidente El futbolista argentino finaliza su contrato con el PSG en junio y todavía no ha firmado su renovación

Más madera en el 'caso Messi'. El argentino todavía no ha renovado su contrato con el Paris Saint-Germain -que finaliza el 30 de junio de 2023- y el Barça estudia la manera de lograr el regreso del argentino al Camp Nou. Son varios los protagonistas que se pronuncian sobre el futuro del futbolista, el último de ellos su excompañero e íntimo amigo 'Kun' Agüero. Sin embargo, el último en hablar acerca de ello ha sido Joan Laporta.

'Relevo' ha recogido unas declaraciones del presidente blaugrana en el canal de Youtube 'The business and money behind sports' de Joe Pimplano en las que se refiere a la situación del flamante campeón del mundo. "Tengo que encontrar la manera de mejorar la relación actual de Messi con el Barça. Veremos, pero él sabe que tiene las puertas del Barça abiertas", apunta Laporta en una entrevista concedida el 28 de febrero, aunque publicada el 23 de marzo.

El presidente de la entidad blaugrana siempre se ha deshecho en elogios hacia Leo Messi y, en esta ocasión, no ha sido menos: "Leo sabe que lo tenemos en nuestro corazón, es parte de nuestro escudo. Es el mejor jugador de la historia y ha sido el jugador más importante de la historia del Barça", un mensaje que ha reiterado desde la salida del argentino. Eso sí, extremando la prudencia: "Tengo que tener mucho cuidado con lo que digo. Messi es jugador del PSG y tengo que tener respeto".

También se refirió a la polémica decisión que tomó en el verano de 2021, no renovando el contrato del futbolista. ¿El motivo? El siguiente: "El legado que me encontré al llegar a la presidencia no era nada bueno y tuve que tomar una decisión con la que no estoy satisfecho", ha añadido Laporta en la citada entrevista.