Rodri Sánchez, en la órbita del Barça

Deco se habría interesado en uno de los futbolistas más talentosos del conjunto verdiblanco Rodri fue canterano blaugrana y vivió en La Masia durante un corto periodo de tiempo

El Barça estaría interesado en uno de los futbolistas con más talento del Betis, Rodri Sánchez, según explica 'Más que pelotas'. La dirección deportiva que ahora lidera Deco se habría fijado en este centrocampista de corte ofensivo, que suele jugar posicionado en la banda derecha y que tiene una gran zurda. Extremeño, de 23 años, el jugador tuvo una breve etapa como canterano en La Masia.

El hoy futbolista del Real Betis llegó al fútbol base culé en 2014 procedente del Espanyol. En la residencia coincidió con Ansu Fati, aunque jugaban en categorías distintas, lo que no les impidió fotografiarse juntos, tal y como demostró hace un par de años en 'Betis TV'. De hecho, siempre ha asegurado que Leo Messi, con quien guarda, salvando las distancias, un estilo similar. Aunque no ha sido el único: "Por mi forma de jugar, siempre me he sentido identificado con Özil. Fekir y Canales son otros dos zurdos increíbles, magníficos", comentaba entonces.

Contrato hasta el 2026

Esta temporada ha participado en los cuatro partidos de Liga, aunque solo ha sido titular en uno de ellos, ante el Rayo Vallecano. El futbolista gusta en los despachos del Barça y tiene contrato hasta el 30 de junio de 2026, por lo que, si el Barça está dispuesto a ir a por él a partir del próximo verano, deberá negociar con el Betis. Ambos clubs mantienen una muy buena relación, sobre todo desde la llegada de Ramon Planes a la secretaría técnica verdiblanca. Abde, que ha firmado este pasado verano con los andaluces, es la prueba de ello.