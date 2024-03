Raphinha, a 'examen' en el cuadrado

El FC Barcelona sigue preparando el partido ante el RCD Mallorca este viernes en Montjuïc. Las bajas de Pedri y Frenkie de Jong dejan al equipo muy mermado a nivel de efectivos, de ahí que Xavi plantee cómo poder superar dicho hándicap. Una de las opciones que viene barajando el técnico egarense es la de modificar la posición de Raphinha, acostumbrado a militar en la banda derecha.

La consolidación de Lamine Yamal en el extremo derecho ha provocado que Raphinha se haya visto relegado a suplente o a tener que modificar su posición. En Bilbao, de hecho, cuando Lamine entró al campo el brasileño se desplazó al extremo izquierdo. En vez de mantenerse abierto, sin embargo, Xavi le pidió que cumpliera con el rol de cuarto centrocampista, abandonando la cal y metiéndose por dentro.

A decir verdad, Raphinha no encontró su sitio en ningún momento en el vértice izquierdo del cuadrado. Es cierto que el equipo tuvo muchos problemas para generar, pero aún así el ex del Leeds no pareció nada cómodo acercándose a un Lewandowski que tampoco pudo participar en acciones de peligro.

El Barça-Sevilla, precedente

En los últimos días, Xavi está probando a Raphinha por dentro, alejado de su posición más natural. Sin embargo, es en el vértice derecho del cuadrado donde el atacante rinde mejor. En el presente curso, el brasileño ya militó en esa posición frente al Sevilla dejando buenas sensaciones hasta que, justo antes del descanso, tuvo que retirarse lesionado.

Aquella noche, Lamine estiraba el campo en el extremo derecho y, también en el perfil derecho, Raphinha se movía por dentro aprovechando los espacios. Ahora, parece ser que dicha fórmula podría repetirse en los próximos partidos, completando la parte delantera del cuadrado del centro del campo o bien Fermín o bien Joao Félix, ambos encajando en el perfil izquierdo de la medular. La elección del segundo eso sí provocaría un equipo especialmente ofensivo ya que a la práctica el Barça estaría jugando con cuatro delanteros.