Raphinha ha entendido el recado

Se quedó fuera de la primera lista de la Seleçao después de Qatar y reaccionó dando el triunfo al Barça Con sus goles, Raphinha ha dado 9 puntos que son claves para que el Barça sea líder destacado en La Liga

Raphinha es aquel tipo de jugador y de persona que la vida no le regala nada, sino que todos sus logros son una consecuencia de la dedicación y del trabajo. Es un perfil muy común en la sociedad brasileña que, como dice un refrán local necesita ‘matar um leão por dia’ para mantener, como mínimo, el status quo alcanzado.

El jueves, el extremo gaucho fue una de las notas negras de la victoria copera en el Bernabéu (que aún escuece y mucho al madridismo). Su actuación apagada antecedió a su no-inclusión en la primera lista de Brasil tras el fiasco en Qatar (donde por cierto el blaugrana fue titular), que dio el seleccionador interino, Ramon Menezes, que viene de comandar el triunfo de la Sub-20 en el Sudamericano, con el futurible culé, Vitor Roque como artillero y estrella.

Por edad, a Raphinha, que tiene 26 años, le toca estar en el nuevo proyecto de Brasil que ya mira el Mundial 2026. Su ausencia, sin embargo, destila un mensaje muy claro de la CBF antes de elegir el nuevo seleccionador: su condición de mundialista no le sitúa en una posición de ventaja, o espabila, o tendrá un futuro incierto como internacional.A ‘Rapha’ le penaliza no haberse profesionalizado en Brasil (lo hizo en el Vitoria Guimaraes, de Portugal) por lo que no tiene el mismo coro mediático que otros que funciona como un grupo de presión.

Raphinha entendió el recado dado y dio una respuesta a la altura: marcó el domingo el tanto que dio los tres puntos al Barça ante el Valencia en un duelo que se complicó por el penalti fallado por Ferran Torres y la roja directa de Ronald Araujo con la que salvó el desaguisado creada por una cesión errónea de Koundé.

Un nuevo tanto decisivo del brasileño (es su quinto en La Liga), que, en su primera temporada en el Camp Nou, ya ha dado nueve puntos claves y de un alto valor simbólico en la búsqueda de un título (y quién sabe si con un doblete) que tiene que poner las bases de un proyecto triunfador.

Los tres primeros fueron en el triunfo agónico en Pamplona (1-2) con inferioridad numérica por la expulsión injusta de ‘Lewy’ y que permitió al Barça llegar líder al parón del Mundial; el 1-2 en el Villamarín era el primer partido que se afrontaba después de la lesión de Dembélé; y, ahora, el 1-0 ante el Valencia que reafirma el liderato blaugrana.

El gaucho puede estar mejor o peor pero nunca va a dejar abatirse ante las dificultades. Sabe que para volver a la Seleçao debe ser más cuidadoso y regular en una temporada de cambio, lo que no deja de ser una buena noticia para el Barça.