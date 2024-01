Ramon Planes dejará el Real Betis camino del fútbol saudí

Ramon Planes, ex secretario técnico del Barça y actual director deportivo del Real Betis dejará el club sevillano para convertirse en el responsable del Al-Ittihad de Arabia Saudí después de valorar la oferta que recibidió desde el club árabe y contratarla con los responsables de la entidad verdiblanca.

Ramon Planes decidió decantarse por la oferta del club árabe. Para su salida se hará efectiva una cláusula de salida de alrededor de 500.000 euros mientras que el ejecutivo catalán ultima los detalles para incorporarse a la estructura del que será su nuevo club pues su intención es contar con varios integrantes de su equipo de trabajo para vencargarse de toda la estructura del fútbol del club, desde el área profesional al fútbol base.

Planes se ha mantenido en contacto en los últimos días con los dirigentes del Betis desde que le llegó la oferta del Al-Ittihad el pasado mes de diciembre. Sin embargo, las contrapropuestas del conjunto andaluz no han sido suficiente para que el técnico catalán se replanteara su posición.

Este miércoles por la mañana está prevista una última reunión en la que no se espera que hayan ninguna variación sustancial, por lo que ya por la tarde se haría oficial su desvinculación del Betis. Planes llegó al Benito Villamarín procedente del Getafe el pasado verano y habrá estado unos ocho meses al frente del departamento deportivo verdiblanco.

Pese a su corta estancia, el trabajo del ejecutivo catalán es muy valorado por su buena gestión en las altas y bajas de la plantilla que han permitido atender en la medida d elo posible las necesidades de Manuel Pellegrini generando ingresos con las salidas.

El Al-Ittihad saudí está entrenado en la actualidad por Marcelo 'el Muñeco' Gallardo y cuenta con figuras como Karim Benzema (ex Real Madrid), N'Golo Kanté (ex Chelsea) o Luiz Filipe (ex Real Betis).