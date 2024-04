Rakitic: "No hay persona que pueda entender el Barça mejor que Xavi"

Ivan Rakitic, ahora en Al-Shabab, habló en una charla con Gerard Romero en 'Jijantes' de su etapa en el FC Barcelona y de la actualidad del club, de los jóvenes, de Xavi y Ter Stegen, de su nueva aventura en Arabia y de su futuro.

El centrocampista croata explicó que estaba "un poco tocado", que forzó para llegar contra el Al-Hilal y que no aguantó, pero que "espero volver mañana o pasado a los entrenamientos y poder llegar para el próximo partido".

De su nueva etapa en Arabia, dijo Rakitic estar "muy sorprendido un poco con todo lo que está pasando, están locos por el fútbol, les encanta. Y todo lo que tienen preparado para el futuro en el deporte, van a pasar muchas cosas". La ciudad "es un espectáculo, la gente muy amable y abierta. Es una pasada de país, de gente y de cultura".

La victoria del Barça en París

"Fue un golpe sobre la mesa del Barça. Nos quedamos todos con la boca abierta y queriendo más, no solo por el resultado, pero por la manera de competir y de cómo jugó el partido".

"Espero que sea el primer paso de todo lo que tenga que venir, fue una victoria muy importante".

Recuerdos del 6-1 en el Camp Nou

"Esos momentos, como todo pasa muy rápido, los recuerdas al cabo de un tiempo. Todo el mundo habla de los títulos que ganaste, pero son esos partidos los que realmente quedan en el recuerdo. Si había un equipo capaz de hacerlo, éramos nosotros. Fue una locura de día, uno de los partidos más grandes de la historia de la Champions".

"No sorprende lo que nos pasó después. Nos llegamos a sentir demasiado superiores. Regalamos partidos y nos costó títulos. Ahora, años después, nos gustaría a todos darle para atrás y seguro que tendríamos dos o tres Champions más".

Las grandes noches pesaron

"La peor fue la de Roma, porque lo regalamos. Sin quitar méritos al rival y felicitándolo por el partido que hizo, pero lo regalamos. Cuando no estás metido de verdad, te puede pasar. Y fue culpa nuestra".

"Lo haríamos diferente si pudíesemos volver atrás en el tiempo. Sin hacer cambios, simplemente estando metidos de verdad siempre. Porque no puedes darle al botón de repetir. El fútbol es el momento, es el ahora. Creo que hicimos muchas cosas espectaculares, pero me da pena, porque creo que fuimos una de las mejores generaciones que ha visto el fútbol y podríamos haber sacado mucho más de ello".

Los jóvenes

"Cubarsí, como todos los demás que van entrando y jugando partidos importantes. No me sorprende que forme parte de la selección. En el fútbol no hay edades, estás preparado o no. Pero sí creo que no hay que meterles en la cabeza que tienen que ser MVP en cada partido o parar a este jugador o a otro".

"Que disfruten, que aprendan, que crezcan, que vaya para adelante. Para eso está el míster, Xavi, que entiende mejor que nadie qué es lo mejor para ellos".

El Barça de Xavi

"El Barça es único, especial. Hay una inteligencia futbolística, que no es saber sumar o restar. Es saber entenderlo, y una vez lo pillas, no hay mejor sitio para disfrutarlo".

"Ter Stegen es una puta locura. Está loco, está a un nivel increíble. No solo por lo que para. También todos echamos de menos a Gavi, verlo con Pedri, con la magia de Frenkie y de Gündogan... Que sigan entrando jóvenes, que vayan aprendiendo. Le deseo lo mejor a mi amigo Xavi, que vaya de maravilla. Yo voy a seguir siempre al Barça y desearle lo mejor".

"Es su decisión, pero no hay persona en general que pueda entender más o mejor al Barça que Xavi. Cogió al equipo en un momento muy delicado, con muchos cambios, con un contexto nada fácil que no ayuda ni al club ni al míster. Y Xavi lo ha podido sacar adelante".

El futuro

"No lo tengo claro al cienp or cien, tampoco quiero mirar mucho hacia adelante, pero sí que voy viendo cosas poco a poco, haciendo contactos, estudiando 'football management' con la UEFA, me he inscrito para sacarme el carnet de entrenador con la Federación Croata...".

"Me voy preparando poco a poco porque seguramente voy a seguir vinculado al fútbol. Lo que quiero es ir tocando un poco todo y ver lo que me gusta, cuando tenga tiempo ya decidiré".