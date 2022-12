Los cuatro grandes interrogantes antes del derbi

¿Quién hará de Lewandowski? ¿Está Araujo ya para ser titular? ¿Koundé será títular con apenas dos sesiones? ¿Marcos, Jordi o Balde en el lateral zurdo? El técnico vallesano, por primera vez desde su aterrizaje en el banquillo, no tiene a ningún jugador en la enfermería

Para algunos, el tiempo ha pasado demasiado lento. Ha sido una espera eterna. Para otros, amantes del fútbol de selecciones y de un torneo con la magia de la Copa del Mundo, ha transcurrido volando. El caso es que tenemos ya a la vuelta de la esquina el regreso del FC Barcelona a la competición oficial. Y no con un partido cualquiera, sino con un derbi ante el Espanyol y en el Camp Nou. Un regreso para el que Xavi ha tenido casi dos meses para pensar y darle vueltas. Eso sí, con el grupo al 100% apenas podrá trabajar dos sesiones, puesto que Koundé se reincorpora el día 28.

De acara a ese 'reestreno' frente al cuadro perico, en el que, por cierto, Xavi cerrará un pequeño círculo (debutó en el banquillo culé hace algo más de un año en un derbi en el Camp Nou), hay varias incógnitas respecto al once. Repetimos, por vez primera tiene a todas las piezas a su entera disposición. Y esto le abre un abanico tremendo, sí, pero también esa parte tan desagradable para los entrenadores de tener que dejar a gente fuera. Y futbolistas importantes sin jugar.

Repasemos los principales interrogantes que nos deja la alineación del vallesano:

1. ¿QUIÉN HARÁ DE LEWANDOWSKI?

De lo que más se ha hablado quizás estas últimas semanas para hacer 'chup-chup'. Lewandowski estará los próximos tres partidos de Liga fuera y hay que buscar sustituto. Misión harto complicada después del enorme rendimiento ofrecido por el polaco estos primeros meses. La opción que parece más factible es la de Ansu. Acompañaría a Dembélé y Raphinha/Ferran. Otra alternativa es colocar en el eje al propio Ferran. La tercera opción (y menos probable), la de Memphis Depay. El neerlandés ha tenido muy poca incidencia este curso con Xavi.

2. ¿ESTARÁ KOUNDÉ PARA SER TITULAR?

Ousmane Dembélé se incorporó dos días antes de lo previsto. Tanto él como Koundé estaban citados el día 28 tras disputar la final del Mundial. El caso es que Jules regresará el miércoles y apenas completará dos sesiones con el resto de sus compañeros antes del partidos. Todo, tras estar nueve días de vacaciones (ha viajado a Los Ángeles). Parece complicado que salga de inicio por mucho que el técnico de Terrassa confíe ciegamente en él. Bellerín y Sergi Roberto (ambos recuperados y trabajando desde el 5 de diciembre con Xavi) se perfilan como las principales alternativas.

3. ¿ARAUJO PUEDE SER YA TITULAR?

Ronald Araujo se lesionó a finales de septiembre. Tres meses después, estará apto para jugar un partido (aunque todavía no tiene el alta). Nadie duda de que es uno de los centrales titulares, pero con tanta inactividad no está nada claro que vaya a salir ya de inicio. Eric, que no disputó ni un minuto en el Mundial, y Christensen, que fue de los primeros en quedar eliminado, formarían la pareja ante el Espanyol. Aunque con el charrúa nunca se sabe. Es un animal.

4. TRES LATERALES ZURDOS A DISPOSICIÓN

Xavi tiene a tres laterales zurdos sanos y a su entera y total disposición. Tiene que decidir. Balde y Marcos Alonso son los que más han participado, pero Jordi Alba ha cuajado un buen Mundial y está en un buen momento. Es la posición más cubierta de la plantilla y el técnico egarense debe tomar una decisión. El joven canterano es la apuesta de futuro, mientras que a Marcos lo hemos visto bastante (obligado por las circunstancias) como central.

De esta forma, el XI que puede salir en el derbi es el siguiente: Ter Stegen, Sergi Roberto, Christensen, Eric Garcia, Balde, Busquets, Gavi, Pedri, Dembélé, Ansu, Ferran Torres.