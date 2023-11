Joao Félix podría tener en Hamburgo su primer descanso

El atacante luso ha completado un septiembre y octubre frenéticos Con el Barça, Joao solo fue suplente el día de su estreno, en Pamplona

Joao Félix debutó con el Barça a principios de septiembre y desde entonces lo ha jugado todo. El atacante se estrenó en Pamplona justo antes de un parón de selecciones y al regresar se instaló sin interrupción en los onces de Xavi. Su rendimiento empezó siendo excelente pero ahora ha perdido fuelle y podría ser un buen momento para darle un respiro.

En los últimos dos meses, Joao ha disputado hasta 14 partidos. Tres con Portugal y 11 con el Barça, con el que siempre ha sido titular desde que entró por primera vez en un once, el pasado 16 de septiembre ante el Betis. En total, el atacante acumula 954 minutos en los últimos 60 días, un registro más que exigente y que puede estar afectando a la 'chispa' del jugador, sustituido en el Reale Arena a falta de 22 minutos para el final.

Félix suma tres goles y cuatro asistencias como azulgrana, aunque es en este segundo apartado donde más viene brillando últimamente, ya que el último de sus tantos fue el 19 de septiembre ante el Amberes. Pese a que no está siendo capaz de ver portería, sí ha dado varios pases decisivos, como el que ofreció a Marc Guiu ante el Athletic.

Un perfil único en el equipo

Las varias lesiones que ha tenido el Barça en el apartado ofensivo -Pedri, Frenkie de Jong, Raphinha y Lewandowski- han provocado que Xavi no haya podido rotar tanto como hubiera querido en las últimas semanas. No solo eso, sino que, además, Joao Félix es el único de los atacantes del equipo que encaja en el costado izquierdo. Tanto Ferran como Raphinha y Lamine se sienten más cómodos en la derecha. En la posición de '11', pues, el portugués no tiene un recambio natural.

De cara al choque de este martes en Hamburgo, Joao Félix tiene números para empezar en el banquillo. Un descanso le permitiría cargar pilas de cara al choque del domingo ante el Alavés. La situación en Liga es más comprometida que en Champions, donde el equipo acumula nueve puntos de nueve posibles. El envite frente al Shakhtar llega solo tres días después del partido en San Sebastián, donde Raphinha, Ferran y Lamine fueron suplentes. Por lo tanto, los tres llegan descansados al envite ante el elenco ucraniano.