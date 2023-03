¡El PSG piensa en Rafael Leao por si Messi se va al Barça!

El club parisino confía en renovar al argentino, pero ya busca alternativas ante la falta de acuerdo En el Barça están muy pendientes de las negociaciones de Leo

El PSG mueve ficha ante la posibilidad real de que Leo Messi acabe por rechazar su renovación por una temporada. Según afirma 'calciomercato', el club parisino habría contactado con el delantero del Milan, Rafael Leao, para suplir al argentino en el caso de que no haya acuerdo y decida ir a la MLS o volver al Barça. Leo acaba contrato en el 2024 con el Milan y ha rechazado las propuestas para ampliar su contrato por lo que es posible que pueda salir este verano.

Rafael Leao, por ahora, no quiere definir su futuro y no está dispuesto a abrir una negociación, aunque sabe del interés del PSG. De hecho, su relación con el asesor de fútbol del PSG, Luis Campos, es muy estrecha ya que lo fichó para el Lille, club en el que explotó de manera expecional antes de triunfar en el Milan. Leao ya es un delantero contrastadísimo y varios equipos de primer nivel están muy atentos a su futuro.

La primera opción del PSG es atar la continuidad de Leo Messi y para ello le han hecho una oferta de una temporada con un salario inferior al actual ya que los parisinos tienen muchos problemas con el fair-play financiero. El argentino aún no ha dado el OK y eso abre la opción de que pueda acabar saliendo a finales de temporada cuando parecía que todo estaba pactado. En ese caso, en París no quieren quedarse parados y están mirando ya alternativas.

La cláusula de salida de Leao es de 150 millones de euros, pero al quedarle un año de contrato es muy probable que el Milan se vea obligado a rebajarla mucho para que no se vaya a coste cero en el 2024. En el Barça, mientras tanto, están muy pendientes de las negociaciones con Messi por si existiera la posibilidad de repescarle este verano para que acabase su carrera al máximo nivel en el Camp Nou.