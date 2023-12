Vitor Roque: "jugar en el Barça es mi sueño y llegaré con muchísima humildad"

'Tigrinho' asegura que ha estado preparándose todo este año para llegar en las mejores condiciones físicas y mentales al Barça de Xavi Vitor Roque tiene clara cual es la receta para triunfar vestido de blaugrana: " trabajar, trabajar y trabajar… y querer siempre más”

Vitor Roque ya ha entrado en 'modo Barça' aunque le queda un último compromiso (absolutamente intrascendente) con el Athlético Paranaense: la madrugada del miércoles al jueves jugará en Cuiabá en la jornada que baja el telón del Brasileirao y de la temporada 2023 en su país.

'Tigrinho', que se encuentra plenamente recuperado de la lesión de ligamentos en el tobillo derecho que lo dejó fuera de los terrenos de juego durante dos meses, está por las nubes, disfrutando al máximo de cada momento que antecede a su aterrizaje en la Ciudad Condal para ser, a principios de enero, jugador del FC Barcelona a todos los efectos.

"Estoy muy feliz por todo lo que está ocurriendo en mi vida", reconoció después de despedirse la afición del 'Furacao' en el triunfo inapelable por 3-0 contra el Santos. "Mi sueño siempre fue jugar en Europa y poderlo hacer en un club de la grandeza del Barcelona, donde tantos brasileños han triunfado", añadió.

Desde Curitiba, Vitor Roque está monitorizando a distancia todo lo que está ocurriendo en el Barça. Su objetivo es intentar tener el mejor contexto posible. "Claro, que estoy viendo todos los partidos del equipo", reconoció. El delantero tiene información de primera mano de lo que está ocurriendo en el conjunto blaugrana.

El joven ariete, de 18 años, tiene muy claro cuál es la hoja de ruta individual que tiene que aplicarse para que su acoplamiento sea perfecto al vestuario de un equipo que lleva varios meses jugando junto: "intento trabajar mi cabeza de la mejor forma posible para poder llegar con mucha humildad al Barcelona", expuso.

“Lo que tengo que hacer ahora es seguir trabajando con humildad, aquí está la clave del éxito, si lo hago estoy seguro de que las cosas van a salir bien en el Barça”, añadió.

PROFESIONALIDAD POR BANDERA

El delantero brasileño, junto a su entorno familiar y profesional, está cuidando todos los detalles para facilitar el salto al fútbol europeo. "Espero llegar preparado para el reto que supone jugar en el Barça, he trabajado todo el año aquí en Brasil pensando en este momento, en cómo llegaría a Barcelona", reconoció.

'Tigrinho' es uno de los principales exponentes de la nueva generación de futbolistas brasileños, que saben que ya no se puede vivir solo de talento. Han llegado para romper los tópicos que cultivaron las generaciones que le precedieron. En el caso de Vitor Roque, "mi filosofía siempre es trabajar, trabajar y trabajar… y querer siempre más, es lo que he hecho aquí en Brasil y lo que pienso seguir aplicando en el Barça”.

'Tigrinho' ha completado su etapa de formación en el fútbol sudamericano rindiendo a un extraordinario nivel, lo que le ha llevado a debutar ya en la Seleçao principal.

En el Athlético Paranaense, donde llegó en abril de 2022, ha disputado 81 partidos en los que ha participado en la realización de 39 goles: son 28 tantos más 11 asistencias. Son números extraordinarios, incluso superiores, a jugadores como Vinicius Jr. y Rodrygo antes de llegar al Real Madrid.

“Estoy seguro de que he hecho un trabajo de éxito, he intentado ayudar al máximo al ‘Furacao’ y lo he dado todo por esta camiseta, tengo la sensación de deber cumplido, aquí he vivido cosas muy bonitas”, dijo.

“Desde que llegué al Athlético Paranaense la afición me acogió muy bien. Estoy muy feliz por todo lo que he vivido aquí en Curitiba por cómo me han apoyado. Claro que siento un punto de tristeza… pero, como ya he dicho, mi sueño fue siempre el poder jugar en Europa y, específicamente, en el Barça, que es un club grandioso, que me ha dado esta posibilidad", concluyó.