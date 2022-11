La propuesta de un qatarí a Frenkie De Jong que tiene que ver con la Premier

El neerlandés explicó, entre risas, la anéctota en rueda de prensa: "Me estaba diciendo que me uniera al Liverpool" Frenkie De Jong asegura estar centrado en el Mundial y deja de lado los asuntos de club

Un ciudadano de Qatar le hizo una curiosa petición a Frenkie De Jong, el jugador del FC Barcelona que atrae el interés de uno de los grandes de la Premier League.

De Jong explicó la anéctoda en rueda de prensa. "Primero le pregunté sobre su situación aquí, pero creo que los muchachos estaban felices de no pensar en eso. Me estaba diciendo que me uniera al Liverpool y estaba tratando de convencerme".

El neerlandés no quiso posicionarse, y explicó que está centrado en la cita mundialista.

"Me siento muy bien en este momento, pero ahora mismo no estoy pensando en Barcelona, estamos aquí en el Mundial. Creo que es el escenario más grande del fútbol mundial. Siempre soñé con estar aquí ganando el Mundial, así que estamos muy concentrados en eso", concluyó.